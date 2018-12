Informacje

"Ławka niepodległości" w Łazienkach Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Wzbudza ogromne kontrowersje i jest słabo wykonana - tak można podsumować dotychczasowy żywot betonowego klocka z napisem "niepodległa". Jedna z zamówionych przez Ministerstwo Obrony Narodowej "ławek niepodległości" stanęła w Łazienkach Królewskich.

O projekcie MON głośno zrobiło się po świętach, gdy zdjęcia ławek zaczęły krążyć w mediach społecznościowych. W ramach czczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, resort zamówił 143 takich mebli. Mają się pojawić w całym kraju, a jeden z pierwszych ulokowano właśnie w Łazienkach Królewskich, i to już kilka tygodni temu.

Informacje Bujaj się. Ławki-huśtawki stanęły nad ruchliwą trasą Nietypowe ławki pojawiły się przy Miodowej nad Trasą WZ. Można na nich czekać na autobus bujając się jak na huśtawce. WIĘCEJ »

Siedzisko wykonane zostało z białego betonu. Przód i tył ozdobione są hasłem "niepodległa", wzorowanym na piśmie marszałka Piłsudskiego. W nocy litery są podświetlane.

Po lewej stronie ławki umieszczono blaszane siedzisko, w które wmontowany jest głośnik i przyciski do odtwarzania nagrań - między innymi "Marszu Pierwszej Brygady", przemówień Piłsudskiego czy opowieści o historii Polski.

Są też dwa wejścia USB.

Do lewego boku przymocowana jest tablica pamiątkowa z napisem: "Pamięci wybitnych patriotów, dowódców i mężów stanu oraz czynu zbrojnego żołnierza polskiego w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości".

"Stoi i szpeci"

Jak zwrócił uwagę nasz reporter, który oglądał ławkę w weekend, dość szybko zaczęła się ona starzeć. Za siedziskiem schodzi farba. Ale nie to jest przedmiotem emocji. Od kilku dni w internecie znaleźć można wiele wpisów, które krytykują zarówno formę mebla, jak i koszt całego projektu. "Jest ich ponad 100 i oby nie stanęły w Waszej okolicy. Estetyczny dramat!" - piszą na Facebooku przedstawiciele Fundacji Wzornictwo i Ład.

Projekt "ławki niepodległości" został wyłoniony w konkursie. W sumie wpłynęło 26 prac. Przedstawiciele fundacji twierdzą jednak, że w sądzie konkursowym nie zasiadał żaden architekt czy projektant z dziedziny wzornictwa przemysłowego. "Kto zasiadał w sądzie? Dwie osoby z MON, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego oraz prezes Związku Artystów Plastyków" - czytamy we wpisie.

Efekty konkursu skrytykowali też przedstawiciele stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Ich zdaniem ławka z Łazienek "stoi i szpeci". Aktywiści wyrazili też nadzieję, że kolejne "staną jak najdalej od Warszawy".

Oto efekt konkursu @MON_GOV_PL, który kosztował 4 mln złotych🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♂️



"Ławka niepodległości" już stoi i szpeci @LazienkiMuzeum. Ma ich być w sumie ponad 100. Oby kolejne stawiano jak najdalej od Warszawy. pic.twitter.com/vhrDSZptSe — Miasto Jest Nasze 🌳🌲🌿 (@MiastoJestNasze) 28 grudnia 2018

W obronie akcji stanęło MON. "Wszystkim, którzy hejtują #ŁawkaNiepodległości: de gustibus non est disputandum (o gustach się nie dyskutuje - red.)" - napisali przedstawiciele resortu na Twitterze. Zaznaczyli też, że o budowę ławek wnioskowało ponad 200 samorządów "różnej opcji politycznej".

Wszystkim, którzy hejtują #ŁawkaNiepodległości: de gustibus non est disputandum. Ten projekt trwale upamiętni #PL100 i ma walory edukacyjne. Przypominamy też, że o ich budowę wnioskowało ponad 200 samorządów (różnej opcji politycznej) z całej Polski- często na prośby mieszkańców — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) 29 grudnia 2018

Za 30 tysięcy

Na cały projekt ministerstwo przeznaczyło cztery miliony złotych. Koszt jednej ławki to około 30 tysięcy złotych. Oprócz komentarzy o "architektonicznych potworkach", "szkaradztwie" i "kiczu", pojawiły się też głosy, że MON mógł lepiej spożytkować środki i przeznaczyć je na modernizację armii. "Wojsko Polskie to nie tylko żołnierze, sprzęt i wyszkolenie, to również kultywowanie tradycji narodowych, orężnych i patriotyzmu. Edukacja historyczna i obywatelska jest ogromnie ważna" - broni się resort.

Jak czytamy w komunikacie MON, do października wpłynęły 262 oferty budowy "ławek niepodległości". Dotację i zgodę na wykorzystanie projektu otrzymało 136 samorządów. Ministerstwo zapowiadało, że może sfinansować do 80 procent kosztów, resztę musi pokryć samorząd.

"Ławki niepodległości" zastąpiły pomysł byłego ministra obrony Antoniego Macierewicza, który na sto lat niepodległości chciał wybudować sto kolumn niepodległości. Oficjalnym powodem zmiany było to, że nowemu ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi nie spodobał się żaden z projektów.

>>CZYTAJ WIĘCEJ NA TVN24.PL<<

kk/r