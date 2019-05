Lawirują między koparkami, żeby dojść do szkoły

Informacje

Pod łyżką pracującej koparki przejeżdża dziecko na rowerze, kolejne przedostaje się na drogą stronę ulicy tuż obok innej dużej maszyny. Takie obrazki to codzienność na ulicy Przygodnej w Wawrze, gdzie trwa budowa kanalizacji.

Na problem zwróciła uwagę nasza czytelniczka, mama jednego z uczniów ze szkoły przy ulicy Przygodnej. Napisała do nas zaszokowana tym, jak wygląda w tym miejscu zabezpieczenie remontu. Chodzi o odcinek ulicy od Przygodnej do Masłowieckiej.

Trzeba wyjść wcześniej

"Co tam się dzieje to głowa mała! Dzieci chodzą pod ciężkim sprzętem, a ja wczoraj idąc Traktem Lubelskim dostałam w twarz odłamkami asfaltu. Zarząd Transportu Miejskiego, wyznaczając objazd komunikacji, w ogóle nie pomyślał o dzieciach i starszych osobach" - napisała dodając, że tuż obok szkoły znajduje się też przychodnia.

Zdaniem czytelniki, żeby dojechać do szkoły dzieci muszą wyjść znacznie wcześniej z domu, żeby zdążyć na lekcje. - A idąc pieszo pokonują trasę z wybojami i między ciężkimi maszynami. Wszystko do czasu póki nie stanie się tragedia. Tak ma wyglądać bezpieczne dojście do szkoły? Samochody jeżdżą po chodniku, jeżeli można nazwać to chodnikiem, a piesi mają latać - oburza się czytelniczka.

Dziecko pod ramieniem koparki

Na ulicę Przygodną pojechał w piątek reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter. Sytuację na miejscu ocenił jako "niebezpieczną". - Obecnie roboty toczą się przy samej szkole. Ja sam widziałem pracującą koparkę pod której ramieniem przejeżdża na rowerach dwoje dzieci. To miejsce przypomina plac budowy, gdzie są koparki, wywrotki, podnośniki i inny ciężki sprzęt, a tuż obok tego muszą przechodzić kilkuletnie dzieci - opisywał.

Jak dodał, w najgorszej sytuacji są dzieci, które chodzą do szkoły ulicą Przygodną (od drugiej strony jest ulica Trakt Brzeski). - Wtedy idą do szkoły po prostu przez plac budowy. Te z nich, które pokonują trasę Traktem Brzeskim, nie mają już takiego dużego problemu - zaznaczył.

W poniedziałek rano poprosiliśmy o wyjaśnienia Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które prowadzi prace w tym miejscu.

Marta Pytkowska z MPWiK potwierdzila, że na przygodnej trwa budowa kanalizacji ściekowej.

- Roboty zaczęły się 15 marca i mają zakończyć się w trzecim kwartale tego roku. Obecnie prace trwają przy szkole - poinformowała Marta Pytkowska.

"Uczuliliśmy pracowników"

- Po państwa zapytaniu o zabezpieczenie robót, sprawdziliśmy na miejscu jak to wygląda i dlaczego dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Okazało się, że wiele osób skraca sobie trasę przechodząc przez furtkę parafii, co powodowało, że faktycznie poruszali się przez niezabezpieczony teren. Poprosiliśmy księdza o zamknięcie furtki i w tej chwili już nie ma możliwości przejścia tym skrótem, tym samym nie powinno już dochodzić do niebezpiecznych sytuacji - poinformowała nas przedstawicielka MPWiK. - Ogólnie na całej długości prace budowlane są dobrze zabezpieczone, a teraz jeszcze dodatkowo uczuliliśmy naszych pracowników, żeby bardziej zwracali uwagę na takie sytuacje i żeby do nich nie dopuszczali - dodała.

