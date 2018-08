Informacje

Mężczyzna, którego policjanci namierzyli za kierownicą kradzionego lamborghini, usłyszał zarzut. Po południu sąd rozpatrzy wniosek o tymczasowy areszt dla 29-latka. Samochód, który miał trafić z Dubaju do Anglii, zaginął we Francji. Warszawska policja namierzyła go na Połczyńskiej.

W środę rano zatrzymany mężczyzna został przesłuchany. Prokurator postawił mu zarzut przywłaszczenia cudzego mienia.

- Chodzi o samochód marki lamborghini aventador, stanowiący mienie o znacznej wartości. To czyn kwalifikowany z artykułu 284 paragraf 2 kodeksu karnego, w związku z artykułem 294 paragraf 1 kodeksu karnego - wyjaśnia Mirosława Chyr z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Prokurator skierował też do sądu wniosek o tymczasowy areszt. Na godzinę 14 zaplanowane jest posiedzenie aresztowe.

Zaginione lamborghini

Zawiadomienie o zaginięciu cennego samochodu złożone zostało dwutorowo: w Polsce i we Francji. Wiadomość o kradzieży mieli też funkcjonariusze z Anglii, gdzie samochód powinien był dotrzeć, ale nie dotarł.

Lamborghini miało trafić z Dubaju, przez Cannes, do Londynu. Ale po drodze zaginęło.

Odnalazło się na warszawskim Bemowie. Tu policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu na Ochocie odzyskali pojazd warty - jak twierdzi policja - 1,5 miliona złotych.

- Lamborghini zostało namierzone na ulicy Połczyńskiej. Za kierownicą samochodu siedział 29-letni obywatel Nepalu, który został zatrzymany. Funkcjonariusze zabezpieczyli samochód, który trafił na policyjny parking - przekazała komenda stołeczna.

Jak przyznają policjanci, to najdroższe auto, jakie udało im się do tej pory odzyskać.

Okoliczności, w jakich samochód trafił do Polski, na razie nie są znane. Ich wyjaśnieniem zajmują się policjanci z Ochoty oraz prokuratura.

Rzadki okaz

O sprawie pisaliśmy na tvnwarszawa.pl już w poniedziałek. - Jest to dość unikatowa wersja. Zdziwiłem się, kiedy zobaczyłem auto na lawecie. Chciałem zrobić zdjęcie, żeby się pochwalić wrzucając na spotterskie grupy. Prowadziłem, więc nie zdążyłem. Jednak chwilę później ten sam samochód zauważyłem przy hotelu Hilton, gdzie byłem umówiony na spotkanie. Postanowiłem go nagrać - opisywał Krzysztof Zdankowski z AutoTesty.com.pl.

Mężczyzna podszedł do auta, które właśnie zjeżdżało z lawety. Nagrał je z każdej strony. Jak twierdzi, osoba podająca się za właściciela pozwoliła mu nawet zajrzeć do środka, chciała otworzyć maskę.

- Wtedy nie miałem świadomości, że auto może być skradzione. Jednak kiedy wstawiłem film na kilka grup w mediach społecznościowych, pod jednym ze zdjęć pojawił się komentarz, że samochód jest kradziony. Odezwała się do mnie osoba, podająca się za właściciela, poprosiła o udostępnienie nagrania - opowiadał.

kk/r