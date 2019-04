Łącznik gotowy od ponad roku, wreszcie jest termin otwarcia

Informacje

- Jest pozwolenie na użytkowanie odcinka Trasy Świętokrzyskiej pomiędzy Zamoyskiego a Targową. Otwarcie nastąpi w poniedziałek po godzinie 21 - poinformowała tvnwarszawa.pl Małgorzata Gajewska, rzeczniczka Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych.





Bój o pozwolenie

Jak dodała, to efekt przeprowadzonej kontroli nadzoru budowlanego, która odbyła się 10 dni temu. - Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego stwierdził, że nie ma uwag - wyjaśnia Gajewska.

To oznacza, że w poniedziałek wieczorem może skończyć się trwająca od stycznia ubiegłego roku historia oddawania do użytku tego stumetrowego odcinka, który dłużej stał gotowy i zamknięty niż był budowany.

Jak pisaliśmy, najpierw problemem były pofalowane ekrany akustyczne. ZMID miał do nich zastrzeżenia, a nadzór budowlany stwierdził, że prace "zostały wykonane wadliwie".



Po wybudowaniu ekranów na nowo inwestycja była gotowa, dlatego w grudniu ZMID złożył wniosek o pozwolenie na użytkowanie. Tym razem WINB odmówił wydania pozwolenia ze względów formalnych i domagał się udziału w procedurze Zarządu Dróg Miejskich, który... tej inwestycji nie prowadził. Urzędnicy złożyli odwołanie od do organu nadrzędnego, czyli Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Ten nakazał swojemu wojewódzkiemu odpowiednikowi ponownie rozpatrzyć sprawę.

Skutkiem tego jest najnowsza decyzja o wydaniu pozwolenia na użytkowanie.

Stumetrowy odcinek kosztował ponad 13 milionów złotych.

Trasa w kawałkach

Do tej pory drogowcy oddali do użytku dwa odcinki Trasy Świętokrzyskiej. We wrześniu 2014 roku kierowcy dostali do dyspozycji 700-metrowy odcinek pomiędzy Wybrzeżem Szczecińskim a ulicą Zamoyskiego. Pod koniec października 2017 roku udostępniono kolejny od Dworca Wschodniego do ulicy Zabranieckiej.

W planach jest budowa ostatniego odcinka trasy między ulicą Targową a dworcem Wschodnim. Jak mówiła nam miesiąc temu Gajewska, nadal jest przygotowywana dokumentacja projektowa. – Planujemy rozpoczęcie robót w przyszłym roku – podkreśliła rzeczniczka ZMID.

