Kursy samoobrony, opieka psychologiczna. Propozycje Jakiego dla kobiet

Bezpłatna opieka psychologiczna dla kobiet, punkty żłobkowe w biurach czy kursy z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej - to niektóre propozycje przedstawione w piątek przez Patryka Jakiego w ramach programu "Warszawa dla kobiet".

- Warszawa jest silna umiejętnościami, kreatywnością i pracowitością kobiet. Dlatego będziemy chcieli realizować specjalny program skierowany właśnie do nich - powiedział kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta na konferencji przed pomnikiem warszawskiej Syrenki.

Dodał, że składa kobietom zobowiązania dotyczące "najważniejszych problemów, z jakimi się borykają". Podkreślił, że zostały one opracowane przez same kobiety i im oddał głos.

Opieka psychologa, żłobki w biurach

Pierwsza propozycja kandydata Zjednoczonej Prawicy to - jak mówiła radna PiS Katarzyna Kostyra - bezpłatna opieka psychologiczna i opieka douli podczas ciąży i połogu. - Doula to kobieta, która swoim doświadczeniem pomaga innym kobietom przejść trudny okres, jakim jest ciąża i poród - wyjaśniła.

Druga propozycja to wyposażenie placów zabaw w specjalne miejsca do karmienia piersią i przewijania. - To jest czynność bardzo intymna. Chcemy, żeby kobiety mogły czuć się komfortowo - mówiła Kostyra.

Kolejny pomysł to rozwój punktów żłobkowych i przedszkolnych w prywatnych biurach. - Często po urlopie kobiety, które chcą wrócić do pracy. nie mogą, bo publiczne żłobki i przedszkola są przepełnione. Chcemy, żeby miasto dofinansowywało takie punkty w każdym biurowcu - powiedziała Katarzyna Stróżyk, kandydatka PiS na radną.

Badania dla młodszych kobiet

Kobiety współpracujące z Jakim zapowiedziały także między innymi: rozwój domów samotnej matki i wprowadzenie bezpłatnych badań profilaktycznych (pod kątem wykrywania raka szyjki macicy i raka piersi) również dla młodszych kobiet, a nie tylko dla tych, które ukończyły 50. rok życia.

"W związku z tym, że zachorowalność na nowotwory złośliwe wzrosła w Polsce w ostatnich dekadach ponad dwukrotnie program bezpłatnej profilaktyki raka piersi nie powinien zamykać się jedynie w przedziale wiekowym 50+" - czytamy w programie kandydata PiS.

Następna propozycja to bezpłatne zajęcia dodatkowe dla kobiet. - Wielkim problemem jest często moment, w którym kobiety wchodzą na rynek pracy lub wracają po dłuższym okresie sprawowania opieki nad dzieckiem. Chcemy, żeby każda dzielnica wprowadziła bezpłatne kursy z zakresu zakładania działalności gospodarczej, spotkania z coachem i kursy języka angielskiego biznesowego - mówiła Jolanta Kasztelan, była radna PO, obecnie radna PiS.

W programie zaproponowano też rozszerzenie oferty bezpłatnych kursów samoobrony dla kobiet. Takie działania już są prowadzone, współorganizuje je warszawska straż miejska. - Cieszą się one dużą popularnością, często brakuje wolnych miejsc. Chcemy zadbać o poczucie bezpieczeństwa pań. Dlatego rozszerzymy i zaproponujemy dostępny we wszystkich dzielnicach program bezpłatnych szkoleń z samoobrony dla kobiet - zapowiedział Jaki.

- Jak państwo widzicie, mamy szeroki program, który pozwoli kobietom czuć się bezpiecznie i rozwijać umiejętności, czyli traktować kobiety tak, jak na to zasługują. Samorząd musi się lepiej zaangażować w życie warszawskich kobiet - podsumował kandydat na prezydenta Warszawy.

