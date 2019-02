Informacje

O majątku spółki Srebrna TVN24

Ma nieruchomości w bardzo atrakcyjnej okolicy, warte miliony złotych, a zarządzają nią ludzie związani z Prawem i Sprawiedliwością. - To bardzo kontrowersyjne, że tak olbrzymi kapitał gromadzony jest tak blisko partii, która obecnie jest partią rządzącą - komentują aktywiści miejscy. Daria Górka, dziennikarka programu "Czarno na białym" TVN24 przyjrzała się spółce Srebrna.

Doskonałe lokalizacje, nieruchomości, których wartość liczyć można w milionach - tak wygląda sytuacja spółki Srebrna, której członkowie są związani z Prawem i Sprawiedliwością. Na podstawie oficjalnych i ogólnodostępnych danych z Krajowego Rejestru Sądowego można oszacować (2017 rok jest ostatnim, za który dostępne jest sprawozdanie finansowe spółki) majątek, jakim dysponuje.

Ile za wynajem?

Na czysto Srebrna zarobiła wtedy 1 700 694 złote i 16 groszy. Jak czytamy w sprawozdaniu, "przedmiotem działalności spółki jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, drukowanie i wydawanie książek, gazet, czasopism i innych periodyków. Reklama oraz produkcja filmów i ich dystrybucja".Na stronie internetowej firmy możemy z kolei przeczytać, że komercyjnie wynajmowane są powierzchnie w dwóch budynkach, w centralnej części Warszawy. Pierwszy mieści się w Alejach Jerozolimskich 125/127. To ośmiokondygnacyjny biurowiec "klasy B, w pobliżu dworca PKP i PKS, w odległości 6 km od portu lotniczego". Spółka oferuje możliwość aranżacji wnętrz oraz wynajem miejsc parkingowych. Dziennikarka "Czarno na białym" zadzwoniła, żeby dowiedzieć się o ceny wynajmu. Usłyszała, że to 70 złotych za metr kwadratowy netto.

Jest też drugi budynek, w którym można wynająć lokal - osławiona już Srebrna 16. To tu stanąć miały dwie 190-metrowe wieże, o których pisze "Gazeta Wyborcza". Tutaj, według rozmówcy dziennikarki, trzeba zapłacić 55 złotych za metr.

"Duże pieniądze, duże zyski"

Na swojej stronie spółka zachęca do wynajmowania powierzchni w czterokondygnacyjnym biurowcu. Wspomina o bliskości dworców, a także o hotelach w pobliżu. Obie nieruchomości dzieli około 500 metrów. Ale jest jeszcze trzeci adres, który znajduje się w sprawozdaniach spółki Srebrna. To Nowogrodzka 84/56, czyli siedziba Prawa i Sprawiedliwości.

Zdaniem ekspertów, tereny, gdzie są te nieruchomości, uważane są za centrum biurowe. - Są tu duże pieniądze, duże zyski, dużo firm z Zachodu tu inwestuje - wylicza Paweł Dąbrowski z firmy Dąbrowski Nieruchomości Komercyjne.

Ta okolica to przede wszystkim rondo Daszyńskiego, które jeszcze niedawno nie było tak zabudowane. W ostatnich latach zmieniło się jednak nie do poznania. Jak mówi Dąbrowski, grunty warte są tutaj miliony złotych, a biurowce na tych działkach jeszcze więcej. - W tej chwili jest kilka transakcji, które się finalizują, to są setki milionów złotych - twierdzi Dąbrowski.

"Kura znosząca złote jaja"

Jedna z międzynarodowych firm świadczących usługi doradcze na rynku nieruchomości komercyjnych przekonuje, że "otwarcie II linii metra oraz wzmożona aktywność deweloperów w rejonie ronda Daszyńskiego na warszawskiej Woli spowodowała prawdziwy rozkwit tej części miasta w ostatnich latach".

City Center West - tak określa się ten rejon - uznawany jest za najdynamiczniej rozwijającą się strefę biurową w Warszawie. Powierzchni biurowych jest tu więcej niż w większości miast regionalnych w Polsce.

"W 2016 roku oddane do użytku zostały tutaj aż trzy projekty biurowe: Warsaw Spire (wieża), Proximo I oraz Prime Corporate Centre (...). Pod koniec 2016 roku w CCW w fazie budowy znajdowało się około jednej czwartej całkowitej powierzchni budowanej w Warszawie" - brzmi fragment raportu firmy CBRE.

Dlatego okolica stwarza możliwość dla różnych firm. - Spółka (Srebrna – red.) funkcjonuje bardzo dobrze i biorąc pod uwagę grunty, na których ma nieruchomości, to tutaj może być tylko lepiej - zaznacza Karol Perkowski, działacz ruchów miejskich ze stowarzyszenia Wygra Warszawa. - Nie jest to majątek partyjny, ale związany, i to bardzo ściśle związany, z ludźmi z otoczenia tej partii - dodaje.

Głównym udziałowcem spółki jest Fundacja Instytut imienia Lecha Kaczyńskiego, której spółka wypłaciła 15 tysięcy złotych dywidendy za 2017 rok. Podobnie było w poprzednich latach.

Reszta zysku poszła na dokapitalizowanie spółki. - Srebrna jest kurą znoszącą złote jaja, niektórzy mówią, że jest to finansowe zaplecze Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno jest to perła w koronie w majątku ludzi związanych z Prawem i Sprawiedliwością - mówi Perkowski.

O analizę finansów spółki na podstawie danych z KRS dziennikarka "Czarno na białym" poprosiła profesora Macieja Gutowskiego, dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, profesora w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Uniwersytetu Adama Mickiewicza, autora około 150 publikacji między innymi z dziedziny prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego.

- Spółka ma spore kapitały własne, ma nieruchomości o wartości około 20 milionów złotych, przy czym księgowo one są trochę mniej warte z uwagi na amortyzację - mówi Gutowski.

Na taśmach

W sprawozdaniu finansowym spółki pojawiają się trzy wspomniane już adresy: Al. Jerozolimskie 125/127, Nowogrodzka 84/86 i Srebrna 16, o której ostatnio głośno. Właścicielem tych trzech lokalizacji jest Skarb Państwa, ale spółka Srebrna wieczyście użytkuje te grunty.





W opublikowanych przez "Gazetę Wyborczą" kolejnych taśmach także pojawia się wątek wartości nieruchomości przy Srebrnej 16:

G. (austriacki biznesemen Gerald Birgfellner): Bo jej wartość dzisiaj, (zrobiliśmy?) wycenę i jej wartość obecnie to 16 milionów euro. Jeśli będziemy mieli wuzetkę, to około 32 milionów - dwukrotność. A jeśli będziemy mieli pozwolenie na budowę, mamy działkę o wartości 45-47 milionów euro. A więc zwiększamy wartość bez stawiania budynku, tak?

K. (Kazimierz Kujda, który nie jest prezesem Srebrnej od 2015 roku, zastąpiła go jego żona): Tak, rozumiem pana, zgadzam się z panem i myślę tak samo.

Projekty medialne

Oprócz zarządzania nieruchomościami, spółka prowadzi także inną działalność. - Również, co ciekawe, spółka Srebrna prowadzi projekty medialne, między innymi posiada udziały w firmie, która wydaje portal niezależna.pl - wyjaśnia Karol Perkowski.

Chodzi o udziały w spółce Słowo Niezależne, która prowadzi prawicowy portal, oprócz tego Srebrna, według sprawozdania z 2017 roku posiada udziały także w Geranium Sp. z. o. o. , Forum S. A., Multibarman sp. z. o .o, Siedleckiej Oficynie Wydawniczej i "Gazecie Częstochowskiej". Łączna wartość wszystkich tych akcji to 3 mln 294 tysiące 412 złotych.

13 009 629, 73 - dokładnie tyle pieniędzy według sprawozdania finansowego z 2017 roku jest w kasie i na rachunkach spółki. A w 2016 roku zysk netto przekroczył 2,3 miliona złotych. - Spółka sobie dobrze radzi, posiada spory majątek, wypracowuje zysk, ma niewielkie zobowiązania. Spółka w dobrej kondycji - ocenia Gutowski.

- Moim zdaniem jest to bardzo kontrowersyjne, że tak olbrzymi kapitał gromadzony jest tak blisko partii, która obecnie jest partią rządzącą - wyjaśnia Perkowski.

Redakcja "Czarno na białym" wysłała do spółki Srebrna pytanie dotyczące majątku, jakim dysponuje. Do czasu emisji tego materiału nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Daria Górka, TVN24

