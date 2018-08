Informacje

Poseł Marek Jakubiak będzie kandydatem ruchu Kukiz'15 w jesiennych wyborach na prezydenta Warszawy - poinformował w czwartek lider ruchu Paweł Kukiz.

Przedstawiciele Kukiz'15 - oprócz Pawła Kukiza także wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka - zapowiedzieli, że po konferencji zorganizowanej przed Państwową Komisją Wyborczą zarejestrują komitet wyborczy.

Marek Jakubiak urodził się w 1959 roku w Warszawie. Jest przedsiębiorcą, absolwentem szkoły chorążych na wydziale lotnictwa ze specjalizacją eksploatacja samolotu. Ukończył również policealne studium zawodowe ze specjalizacją organizacja pracy kulturalno-oświatowej. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku uzyskał mandat posła z okręgu płockiego z ramienia Kukiz'15.

W Sejmie zasiada m.in. w komisji obrony narodowej, gdzie pełni funkcję wiceprzewodniczącego. W lipcu 2018 roku został wiceprzewodniczącym komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT.

Wiceprezydent od gospodarki?

Do tej propozycji szybko odniósł się od razu Patryk Jaki (kandydat Zjednoczonej Pawicy). - Z szacunkiem podchodzę do pana posła Jakubiaka. Gdyby chciał, spokojnie mógłbym mu zaproponować funkcję wiceprezydenta do spraw gospodarczych - powiedział Jaki.

Jak podkreślił kandydat Zjednoczonej Prawicy, przed pierwszą turą wyborów w Warszawie najważniejsze jest "by nie rozdrabniać głosów", bo to - według niego - działa na korzyść kandydata PO i Nowoczesnej Rafała Trzaskowskiego. - To może spowodować, że Trzaskowski wygra w pierwszej turze i Warszawą będzie rządziła ta sama ekipa, która rządzi od 12 lat, w tym mafia reprywatyzacyjna, deweloperzy - oświadczył.

Jesienią mieszkańcy ponownie wybiorą prezydenta Warszawy, a także 60 radnych miasta i 422 do 18 rad dzielnic. Wyboru dokonają już nie na cztery, lecz na pięć lat - bo na mocy zmian w kodeksie wyborczym właśnie tak długo będzie trwać kadencja.

Jesienne wybory

Pierwsza tura odbędzie się 21 października 2018 roku. Jeśli żaden z kandydatów na prezydenta Warszawy nie zdobędzie ponad 50 procent głosów, to dwóch z największym poparciem zmierzy się w dogrywce - 4 listopada.

Formalnie kampania rozpoczęła się 14 sierpnia, wraz z ogłoszeniem rozporządzenia przez premiera. Jednak ubiegający się o fotel prezydenta politycy i aktywiści zaczęli agitację już kilka tygodni wcześniej.

