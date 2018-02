Informacje

Kukiz'15 do wyborów chce iść z ruchami miejskimi

Kukiz'15 rozpoczął budowę lokalnych struktur w Warszawie. Do wyborów samorządowych chcemy iść w koalicji z ruchami miejskimi - powiedział PAP wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15). Dodał, że głównymi tematami kampanii będą transport i smog.

Kukiz'15 buduje warszawskie struktury oraz jednoczy ruchy miejskie i organizacje pozarządowe wokół ważnych dla mieszkańców spraw. Tego w dużej mierze dotyczą pisma składane przez wicemarszałka. W ciągu ostatnich trzech miesięcy wicemarszałek Tyszka wystosował blisko sześćdziesiąt pism: interpelacji, zapytań i interwencji poselskich m.in. do ministrów kultury i dziedzictwa narodowego, infrastruktury czy do władz miasta w sprawach warszawskich. To - jak mówi PAP - jest wstępem do kampanii do tegorocznych wyborów samorządowych w stolicy.

Pisma wicemarszałka

- Sprawy, w których interweniuję są sygnalizowane mi bądź przez zaprzyjaźnione stowarzyszenia, bądź przez zwykłych ludzi, kontaktujących się z moim biurem poselskim – mówi Tyszka.

Najwięcej interpelacji dotyczy transportu - m.in. budowy dogodnego przejścia dla pieszych na stacji PKP Służewiec, które ułatwiłoby dojście do pobliskiego zagłębia biurowego, czy przeznaczenia nieczynnej części trasy N-S na parking dla pracowników biurowców. Pisma dotyczą też budowy wiaduktu przy ul. Spornej na Ursynowie czy przejścia podziemnego łączącego stację metro Centrum z podmiejską stacją kolejową Warszawa-Śródmieście.

Innym tematem poruszanym w pismach do urzędów, wokół którego toczyć się będzie kampania Kukiz'15 w stolicy, będzie problem smogu oraz uciążliwości zapachowych. Jako przykłady spraw, w których interweniował, Tyszka wymienia m.in. problem rozbudowy spalarni śmieci na Targówku, filtrów powietrza w tunelu budowanym na Ursynowie czy zanieczyszczeń wynikających z ogrzewania piecem węglowym nastawni kolejowej przy stacji PKP Falenica.

Kolejny temat to interwencje w sprawie niszczejących zabytków - m.in. gazowni na Woli, XIX-wiecznego dworu na Wyczółkach czy odbudowy zniszczonego przez Niemców w czasie II wojny światowej Pałacu Saskiego.

- Każda dzielnica ma swoją specyfikę i swoje problemy. Wychodzimy od działania i interweniowania w sprawach dzielnicowych, żeby potem zidentyfikować problemy wspólne dla całej Warszawy i dla aglomeracji - mówi Tyszka.

Wspólnie z ruchami miejskimi

Wśród ruchów miejskich, z którymi Kukiz'15 chciałby współpracować podczas wyborów samorządowych w Warszawie Tyszka wymienia takie organizacje jak: Razem dla Białołęki, Otwarty Ursynów czy stowarzyszenie Wiatrak z Pragi Południe. To ostatnie wraz z Miasto Jest Nasze skutecznie walczyło o odsunięcie od funkcji rzecznika dzielnicy Praga Południe Jerzego Gierszewskiego za udział w programie TVP Info dotyczącym reprywatyzacji, który - zdaniem lokatorów - miał zakłócać. Wśród możliwych koalicjantów Kukiz'15 znajduje się również Solidarność'80.

Stanisława Tyszkę, posła z Warszawy, wymienia się na giełdzie nazwisk wśród kandydatów na urząd prezydenta stolicy. Wicemarszałek pytany, czy jego wzmożona aktywność w sprawach stolicy ma związek z planowanym startem na urząd prezydenta Warszawy w jesiennych wyborach odpowiada: "nie potwierdzam, nie zaprzeczam.

