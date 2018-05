Kukiz o Śpiewaku: zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie

Informacje

Paweł Kukiz zapowiedział w "Jeden na jeden" TVN24, że jego ugrupowanie nie wystawi własnego kandydata na prezydenta stolicy. Zachwalał za to podejście Jana Śpiewaka.

Prowadzący program Bogdan Rymanowski pytał Kukiza między innymi o jesienne wybory samorządowe w Warszawie.

"Podoba mi się jego powiedzenie"

- Nikogo nie wystawiam, my wspieramy. Rozmawiałem wczoraj z Jankiem Śpiewakiem. Chłopak zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie z tego względu, że zadeklarował, że przede wszystkim będzie odnosił się do opinii obywateli poprzez całą kadencje sejmiku. Będą takie instytucje jak panele obywatelskie, referenda. Natomiast spółki komunalne nie będą z rozdania – przytaczał rozmowę ze Śpiewakiem Kukiz.

Nie przesądził jednak poparcia. Mówił, że Kukiz ’15 zobaczy, "co z tego wyjdzie". – Bardzo mi się podoba też jego powiedzenie, że dziura w drodze nie ma światopoglądu, ona nie jest ani lewicowa, ani prawicowa – przekonywał w programie.

Podkreślił też, że największym dramatem dla Warszawy byłoby, gdyby Platforma Obywatelska utrzymała władze, "bo utrzymuje się w tej chwili układ ratusza". - Nie mam co do tego wątpliwości, że jest to układ. Układ należy przewietrzyć – zaznaczył.

Jan Śpiewak ze swoim Wolnym Miastem Warszawa, przekonuje, że "jest gotowy" stanąć do walki o fotel prezydenta Warszawy, ale zaznacza, że na decyzje trzeba "jeszcze trochę poczekać". Jak pisaliśmy niedawno, Śpiewak liczy na poparcie ze strony Kukiz ’15.

Pierwsza tura wyborów samorządowych ma się odbyć jesienią, w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw.

