Zdarzenie na Trasie WZ Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl

Człowiek przebiegający przez tory, gwałtowne hamowanie i ranna pasażerka. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w środę przed południem na Trasie WZ.

Zgłoszenie do policji dotarło o godzinie 10.20. - Na przystanku Stare Miasto pieszy wtargnął przed tramwaj jadący w kierunku Pragi. Motorniczy hamował - relacjonuje Ewa Szymańska-Sitkiewicz z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.

I to właśnie w wyniku hamowania ranna została pasażerka. Szymańska-Sitkiewicz dodaje, że to kobieta w starszym wieku. Ranna trafiła do szpitala.

Zablokowany był przejazd aleją "Solidarności" - zarówno tory, jak i jezdnia. Samochody skierowane zostały na Nowy Zjazd. Jak podawał Zarząd Transportu Miejskiego, były utrudnienia w kursowaniu linii 4, 13, 20, 23, 26, 160, 190, 527.

ran/r