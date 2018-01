Ktoś ukradł auto Lucjana Brychczego, legendarnego piłkarza Legii

Informacje

Lucjanowi Brychczemu, honorowemu prezesowi Legii Warszawa ukradziono samochód. To szara mazda 3. O sprawie poinformował jego wnuk.



"Wczoraj wieczorem, około godziny 20-21 przy ulicy Ostródzkiej została skradziona szara Mazda 3 należąca do Lucjana Brychczego. Jeśli ktoś by coś widział albo słyszał prosimy o kontakt" - napisał w mediach społecznościowych Michał Brychczy.

W rozmowie z tvnwarszawa.pl dodał, że sprawa jeszcze we wtorek około godziny 22 została zgłoszona na policję.

O sprawę zapytaliśmy więc funkcjonariuszy. Rafał Retmaniak z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji potwierdził, że policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży auta. - We wtorek wieczorem dostaliśmy sygnał o skradzionym samochodzie marki mazda, do której doszło na ulicy Hemara [to ulica krzyżująca się z Ostródzką - red.] - poinformował w rozmowie z tvnwarszawa.pl policjant.

- Prowadzimy czynności w tej sprawie, szukamy samochodu - dodał.

Mistrz, trener, legenda

Lucjan Brychczy to legenda warszawskiej Legii. Najpierw jako zawodnik warszawskiego klubu czterokrotnie wywalczył tytuł mistrza Polski, tyle samo razy sięgnął po krajowy Puchar. Rozegrał największą liczbę meczów w tym klubie - 452 - i strzelił dla niego najwięcej bramek - 227. Jest też drugi w klasyfikacji najskuteczniejszych piłkarzy ekstraklasy wszech czasów - w lidze trafił 182 razy, a więcej od niego zdołał tego dokonać tylko Ernest Pohl - 186.



Po zakończeniu kariery Brychczy pełnił także czterokrotnie rolę pierwszego szkoleniowca Legii, z którą triumfował kolejne trzy razy w Pucharze Polski. Poza tym był nieprzerwanie związany z zespołem jako jeden z asystentów trenera, a w 2014 roku - na 60-lecie pracy w klubie - został mianowany honorowym prezesem.



Z okazji 60-lecia pracy Brychczego w Legii powstała książka, podsumowująca jego dotychczasowe dokonania, o czym pisaliśmy na naszym portalu:

