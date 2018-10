Kto wygra wybory w Warszawie? Sondaż dla TVN24 i "Faktów" TVN

Informacje



Rafał Trzaskowski zdobył największe poparcie w sondażu kandydatów na prezydenta Warszawy, przeprowadzonym przez KANTAR Millward Brown dla TVN24 i "Faktów" TVN. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zdobył w nim 42-procentowe poparcie, drugiego w kolejności Patryka Jakiego wskazało 30 procent głosujących. Według danych sondażowych, Trzaskowski z dużą przewagą wygra także w II turze.

Sondaż został przeprowadzany w dniach 16-18 października 2018 roku na reprezentatywnej grupie 1028 mieszkańców stolicy.

W odpowiedzi na pytanie, na którego z kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta Warszawy odda Pan/Pani swój głos w wyborach 21 października, 42 proc. respondentów wskazało Rafała Trzaskowskiego z Koalicji Obywatelskiej.

Na drugim miejscu znalazł się Patryk Jaki - kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość - z wynikiem 30 proc.

Trzecią pozycję zajęło aż troje kandydatów: Jan Śpiewak (Wygra Warszawa), Andrzej Rozenek (SLD Lewica Razem) i Justyna Glusman (Miasto Jest Nasze - Ruchy Miejskie). Wszyscy uzyskali w sondażu 3-procentowe poparcie.

Na kogo zagłosuje Pan/Pani w I turze wyborów? fot. tvn24.pl

Kandydaci poza podium

Na kolejnych pozycjach, już poza podium, uplasowali się: Marek Jakubiak (Kukiz'15) - 2 proc., Janusz Korwin-Mikke (Wolność w Samorządzie), Jacek Wojciechowicz (Akcja Warszawa), Piotr Ikonowicz (Ruch Sprawiedliwości Społecznej) i Jakub Stefaniak (Polskie Stronnictwo Ludowe) - wszyscy po 1 proc. głosów. Pozostałych kandydatów nie wskazał żaden z ankietowanych.

Spośród badanych 9 proc. odpowiedziało, że nie zdecydowało jeszcze, na kogo odda głos. Natomiast 4 proc. w ogóle odmówiło odpowiedzi na pytanie.

< Na kogo zagłosuje Pan/Pani w II turze wyborów? fot. tvn24.pl

Zgodnie z wynikami sondażu, do wyboru prezydenta Warszawy potrzebna byłaby druga tura. Żaden z kandydatów nie zdobyłby bowiem ponad 50-procentowego poparcia w turze pierwszej, co jest warunkiem koniecznym do zdobycia stanowiska.

W odpowiedzi na pytanie, na kogo oddałby Pan/Pani głos w drugiej turze, gdyby spotkali się w niej Rafał Trzaskowski oraz Patryk Jaki, 59 proc. respondentów wskazało kandydata Koalicji Obywatelskiej. Jaki zdobył 30 proc. głosów, czyli tyle samo, ile - zgodnie z wynikami sondażu - zyskał w pierwszej turze.

11 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi: nie wiem / trudno powiedzieć / jeszcze nie zdecydowałem(am).

Druga tura wyborów zaplanowana jest na 4 listopada.

Biorący udział w sondażu zadeklarowali wysoką frekwencję. Aż 82 proc. respondentów powiedziało, że "na pewno weźmie udział" w pierwszej turze wyborów, a 6 proc., że "raczej weźmie udział". Udział w drugiej turze "na pewno" zadeklarowało natomiast 79 proc. badanych.

Podział na dzielnice

Biorąc pod uwagę podział na poszczególne części miasta, Rafał Trzaskowski w pierwszej turze wygrywa z Patrykiem Jakim na Ursynowie i w Wilanowie (54 proc. dla Trzaskowskiego; 21 proc. dla Jakiego); na Bielanach i Żoliborzu (49 proc. dla Trzaskowskiego, 23 proc. dla Jakiego); na Mokotowie i w Śródmieściu (46 proc. dla Trzaskowskiego i 24 proc. dla Jakiego), a także na terenie obejmującym Pragę Południe, Rembertów, Wawer i Wesołą - ale tu różnica jest bardzo niewielka i wynosi 35 proc. do 33 proc. dla Trzaskowskiego.

Patryk Jaki wygrywa natomiast z kandydatem Koalicji Obywatelskiej na terenie Ochoty, Ursusa i Włoch (43 proc. do 33 proc.) oraz na Bemowie i Woli (35 proc. do 31 proc.).

Zdjęcie na stronie głównej: Leszek Szymański / Jakub Kamiński /PAP

kw/b