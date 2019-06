Księżycowy pokaz, pikniki i konkursy. Weekend dla najmłodszych

Informacje

Piknik w Multimedialnym Parku Fontann, spotkanie w planetarium, koncerty, pokazy taneczne, czy pokonywanie labiryntów. To tylko niektóre atrakcje, jakie czekają na najmłodszych warszawiaków w sobotę i niedzielę.

Z okazji Dnia Dziecka szykuje się weekend pełen wrażeń.

Stołeczny ratusz zaprasza warszawiaków na niedzielę w godzinach 11-18 na piknik w Multimedialnym Parku Fontann. Dla najmłodszych będą przygotowane konkursy i ekociekawostki. Oprócz tego będą stoiska dla młodych fanów motoryzacji i pokazy pojazdów elektrycznych i hybrydowych.

Biżuteria z komputerowych części

Dzieci dowiedzą się również, jak pozyskać energię ze słońca i wiatru, jak zrobić baterię z ziemniaka czy pomarańczy. Będą warsztaty z robienia ekobiżuterii ze starych komputerowych części.

Natomiast w strefie naukowej będzie do obejrzenia turbina wiatrowa, auto napędzane wodorem i maszyny związane z produkcją energii elektrycznej.

W strefie artystycznej zaplanowane są warsztaty bębniarskie, taneczne i spotkanie z animatorami teatru lalek.

Miasto przygotowało dla najmłodszych kolorowanki, konkursy i quizy z nagrodami. Ma się odbyć też wyścig Grand Prix Electrorecyclingu, w którym dzieci jak i dorośli spróbują swoich sił.

Nie zabraknie również wozów strażackich, motocykli policyjnych i robotów.

Podczas pikniku będzie można oddać do recyklingu zużyte komórki, tablety i baterie. W prezencie czekają ekologiczne torby i upominki.

"Księżyc w prezencie"

Do drugiego czerwca w Centrum Nauki Kopernik dzieci i dorośli zobaczą instalację artystyczną autorstwa Luke’a Jerrama "Museum of the Moon". Jest to unoszący się w powietrzu siedmiometrowy księżyc, który najlepiej obejrzeć po zmroku.

Podczas muzyczno-astronomiczego spotkania w planetarium dzieci dowiedzą się, jak astronauci przygotowywali się do wypraw i kto pierwszy postawił nogę na Księżycu.

Oprócz księżycowego pokazu, jak podaje Centrum Nauki Kopernik, zaplanowane są koncerty dla dzieci. Najmłodsi usłyszą między innymi Jana Sebastiana Bacha i Fryderyka Chopina.

Muzyczna podróż po świecie

W budynku Orkiestry Sinfonia Varsovia przy ulicy Grochowskiej 272, w dniach: 1, 2 i 9 czerwca dla dzieci zaplanowano dźwiękowe podróże po świecie, podwieczorek z Moniuszką i historię o królu Midasie.

Będą również warsztaty z gestów, pokaz tańca indyjskiego, spektakle Małego Teatru Ilustracji.

Na wycieczkę po terenie Orkiestry Sinfonia Varsovia zabierze dzieci elektryczna kolejka.

Rodzinny piknik i wielki turniej

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, zaprasza dzieci z rodzicami na piknik, który odbędzie się drugiego czerwca o godzinie 11.00.

Przez dwa dni: 1 i 2 czerwca wstęp na wystawę "W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości" będzie darmowy.



W Maciusiowym Królestwie odbędzie się wielki turniej. Na najmłodszych czeka rozwiązywanie zagadek, pokonywanie labiryntów, czy przeszkód, majsterkowanie, szycie i malowanie.

Piknik u premiera

W sobotę w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i w Łazienkach Królewskich odbędzie się piknik. Jak zapowiedział premier, "będą zagadki, fantastyczne zabawy i konkursy z nagrodami".

W związku z imprezą w sobotę do godz. 23.59 zamknięte dla ruchu będą Al. Ujazdowskie od pl. Na Rozdrożu do Bagatela. Kierowcy jadący Al. Ujazdowskimi od strony centrum na pl. Na Rozdrożu będą musieli skręcić w al. Szucha. Z kolei jadący ul. Belwederską w kierunku centrum będą musieli skręcić w Bagatela (dopuszczony zostanie skręt w lewo). Objazd zostanie poprowadzony ulicami: al. Szucha przez pl. Unii Lubelskiej, Puławską, Goworka, Spacerową.

Taką trasą będą jeździć autobusy linii: 116, 166, 180, 195, 400 i 503.

Tak wyglądał dzień dziecka w kancelarii, gdy premierem była jeszcze Beata Szydło:

