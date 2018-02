Informacje

1/3 Planowana mediateka w Śródmieściu fot. urząd dzielnicy 2/3 Planowana mediateka w Śródmieściu fot. urząd dzielnicy 3/3 Planowana mediateka w Śródmieściu fot. urząd dzielnicy





Marszałkowska 55/73. Przez lata mieściła się tam restauracja Szanghaj, która potem dzieliła lokal ze słynącym z flaków barem U Flisa. Gastronomię zlikwidowano w 2011 roku i od tego czasu lokal stoi pusty. Jak już pisaliśmy dwa lata temu, urzędnicy szukali najemcy, ale go nie znaleźli. Zapowiadana mediateka. wyleciała z planów, za to pojawił się pomysł przeznaczenia lokalu na urząd. Ale nastąpił kolejny zwrot w tej niemrawej akcji.

Meblościanki i PRL-owskie plakaty

W piątek burmistrz dzielnicy Krzysztof Czubaszek zapowiedział, że powstanie tam Mediateka "MDM". To oczywiste nawiązanie Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, ale skrót będzie rozwijany inaczej - Miejsce Dobrych Manifestacji. Jak czytamy w informacji prasowej, ma to być "miejsce manifestacji uczuć książkofilskich, przywiązania do kultury, radości z przebywania razem z innymi ludźmi".



Meble lokalu będą inspirowane meblościankami z lat 50. Na ścianach zawisną reprodukcje plakatów, z wariacjami haseł, które wyrażać będą przesłanie biblioteki: "Niech żyje przyjaźń między Tobą a książką", "Po skończonej pracy weź książkę" czy "Tutaj cisza nie obowiązuje".

Parter dla dorosłych, piętro dla dzieci

Na parterze znajdą się wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych. Przestrzeń zostanie podzielona zostanie na pięć stref.



W pierwszej, wejściowej znajdą się wejścia do toalet. Druga będzie informacyjna. W trzeciej znajdą się zbiory multimedialne. Czwarta to miejsce do pracy z książką, czytania dzienników i czasopism. Będą miejsca do siedzenia, a także zielona ściana. W piątej strefie usytuowano wypożyczalnię książek dla dorosłych, z dwoma samodzielnymi stanowiskami obsługi czytelnika i regałami, na których pomieści się około 13 tysięcy książek.

Na piętrze będzie wypożyczalnia dziecięca z dostępem do toalet, pokój nauki, dwa pomieszczenia biurowe z osobną toaletą dla pracowników oraz część kuchenna. - Regały stojące na środku sali oddzielą strefę gier i zabaw od pozostałej części. Będą mobilne, aby móc aranżować przestrzeń do różnych działań. Ogólnie wypożyczalnia dziecięca pomieści około 7000 woluminów i 1000 płyt CD/DVD (audiobooki, gry, bajki, filmy) – wyjaśnia Czubaszek. Znajdzie się też miejsce na strefę rozrywkową – z interaktywną podłogą oraz stanowiskiem z konsolą.

Doświadczona pracownia

Urzędnicy podają, że koncepcję mediateki przygotowała pracownia Rea Design, która ma na swoim projekty takich polskich bibliotek jak m.in. "BLOG” w Głogowie, "Planeta 11" w Olsztynie, "Mediateka" i "Multicentrum" we Wrocławiu, a także trzech bibliotek w Warszawie - "Nautilus" na Białołęce, "Start-Meta" na Bielanach i "Przystanek Książka" na Ochocie.



Mediateka "MDM" będzie kosztowała około trzech milionów złotych. - Jak dobrze pójdzie, pierwsi czytelnicy przekroczą próg nowej śródmiejskiej biblioteki jeszcze w tym roku – podsumowuje Czubaszek.

