Na tle kandydatów biorących udział w debacie niekonwencjonalnym zachowaniem wyróżniła się Krystyna Krzekotowska, przedstawicielka Światowego Kongresu Polaków. Odpowiadając na pytanie o udział w marszu równości i zgromadzeniach narodowców - padła na kolana.

"Debata warszawska" była okazją do zaprezentowania się wszystkich kandydatów - również tych mniej znanych i niepojawiających się zbyt często w mediach. Jedną z takich osób była Krystyna Krzekotowska, prawniczka i nauczyciel akademicki.

"Wszystkie wydarzenia są ważne"

Kandydatka zdumiała konkurentów swoją ekspresją, zwłaszcza w drugiej rundzie pytań dotyczących udziału prezydenta stolicy w takich wydarzeniach, jak marsz równości oraz zgromadzenie środowisk narodowych.

- Dla mnie wszystkie wydarzenia, które są ważne dla obywateli są również ważne dla mnie. Niezależnie od tego, jakie mam osobiste poglądy. Prezydent musi być tak samo obiektywny i do dyspozycji, jak prawnik lub lekarz - oceniła Krzekotowska.

Zapewniła, że wzięłaby udział na wszystkich "tego typu wydarzeniach". - Zawsze z obywatelami i przy obywatelach, zgodnie ze strategią sprawnego zarządzania miastem polegającą na tym, że to my jesteśmy sługami, a nie obywatele w stosunku do nas - dodała.

"Ja pokażę, jak my się czujemy"

- Ja pokażę państwu, jak my się czujemy jako obywatel - powiedziała Krzekotowska, po czym wyszła przed swój pulpit i uklękła. - My się czujemy przygnieceni do ziemi. Wstańcie, wstańmy dumni warszawiacy, nie pozwólmy na przygniatanie nas na klęczki - dodała, podnosząc ręce.

W odpowiedzi na pytanie o to, czego w Warszawie jest za mało, kandydatka powiedziała, że

zdecydowanie za mało jest miłości do bliźniego". Wzięła też w obronę Patryka Jakiego, któremu Andrzej Rozenek zarzucił "udawanie bezpartyjnego kandydata". Krzekotowska w odpowiedzi powiedziała, że kandydaci powinni docenić "to co się wydarzyło" - czyli debatę, w której wszyscy mogą porozmawiać, a warszawiacy "wszystkich mogą widzieć".

Wybory na prezydenta Warszawy to nie pierwszy wyborczy start Krystyny Krzekotowskiej. Przez cztery lata (od 1994 do 1998 roku) była radną w gminie Warszawa-Bielany. Potem próbowała swoich sił niemal w każdych kolejnych wyborach, także samorządowych. W 2006 i 2010 roku startowała do Rady Warszawy - bez powodzenia. Natomiast cztery lata temu - do sejmiku Mazowsza z list Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej.

W tegorocznych wyborach na prezydenta Warszawy, Krzekotowska startuje z ramienia Światowego Kongresu Polaków. "To nowe stowarzyszenie, które ma połączyć Polaków mieszkających poza granicami Polski, z Polakami w kraju" - czytamy na stronie organizacji.

