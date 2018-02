Informacje

Sprawdzamy postępy na budowie drugiej linii metra. Na Woli tarcza Krystyna opuściła już komorę startową i przekopała się przez 143 metry tunelu. Na Targówku z kolei rozpoczęto wykop pod budowę wyjść na stacji Trocka.



Przed tygodniem informowaliśmy, że tarcza Krystyna - która drąży pierwszy tunel metra na Woli - ma za sobą 10 metrów. Natomiast dziś urzędnicy informują, że przebrnęła już przez 143 metry i "opuściła w całości komorę startową na stacji Księcia Janusza". Zmierza dalej - w kierunku Ronda Daszyńskiego.

Maria szykuje się do pracy

Budują wyjścia przy Trockiej

Do startu powoli szykuje się również druga tarcza - Maria. Ta jest właśnie wmontowywana do komory na Księcia Janusza.Tarcza to długa niemal na 100 metrów maszyna, która drąży grunt i równocześnie buduje betonową obudowę tunelu. Są dwie - jak dwa są tunele."Jeśli chodzi o roboty konstrukcyjne, zakończyliśmy budowę całego korpusu stacji. W części stacji, w tym w hali odpraw kończymy wykop podstropowy na poziomie -1 i niedługo zaczniemy schodzić z pracami do poziomu przyszłego peronu stacji" - informują wykonawcy metra na Woli.

Na Targówku prace są znacznie bardziej zaawansowane. Tu tunele już są gotowe, a robotnicy wzięli się za budowę wyjść. Obecnie pracują na stacji Trocka, nad wyjściami od strony ulicy Zamiejskiej.



"Rozpoczęliśmy wykop pod płytę fundamentową. Trwają również roboty żelbetowe powyżej stropu górnego" - informują wykonawcy. I dodaję: "inżynierowie wykonali już 25 procent konstrukcji wyjścia, do którego w przyszłości najbliżej będą mieli mieszkańcy bloków przy ulicy Orłowskiej".

Metro na 2019 rok

Metro na Woli buduje firma Gulermark, a na Targówku Astaldi. To pierwsze, według planów, ma być gotowe pod koniec 2019 roku. Zakłada trzy nowe stacje: Płocka (C08) umiejscowiona pod Płocką w rejonie skrzyżowania z Wolską; dalej Młynów (C07) planowana pod Górczewską po wschodniej stronie wiaduktu kolejowego w rejonie Sokołowskiej i Syreny oraz Księcia Janusza (C06) pod Górczewską w rejonie skrzyżowania z Księcia Janusza.

Będą tu także tory odstawcze i komora do zawracania. Dojazd ze stacji Księcia Janusza na Świętokrzyską będzie trwał około 12 minut.



Metrem na Targówek powinniśmy pojechać wcześniej - w maju 2019. Planowane tam stacje (również trzy) to: Szwedzka (C16) pod Strzelecką po wschodniej stronie Stalowej; Targówek (C17) w okolicy skrzyżowania Pratulińskiej z Ossowskiego oraz Trocka (C18) w rejonie skrzyżowania ul. Pratulińskiej z Trocką.

kw/gp