Krystyna i Maria finiszują. Zbliża się koniec drążenia tuneli metra na Woli

Drążenie tuneli II linii metra na Woli dobiega końca. Tarczy Krystynie zostało jeszcze ponad 300 metrów, a Marii około 500. Budowniczy już szykują się do ich wyciągnięcia na powierzchnię.



"Krystyna na ostatniej prostej, a Maria wychodzi z łuku. Tarcze TBM drążące tunele metra na Woli zmierzają do szybu wydobywczego przy stacji Rondo Daszyńskiego" - poinformowała na Twitterze wiceprezydent Renata Kaznowska. Jak dodała, Krystynie zostało jeszcze 360 metrów do wydrążenia, a Marii - 573 metry.



Przy stacji Rondo Daszyńskiego (gdzie wolskie metro obecnie się kończy) trwają już przygotowania do wyciągnięcia tarczy na powierzchnię. Ma to się odbyć przy pomocy specjalnego dźwigu.

Postęp prac tarczy (sierpień 2018) fot. Metro Warszawskie

Drążą i budują

Tarcze zaczęły drążenie tuneli na początku tego roku. Wystartowały z przyszłej stacji Księcia Janusza w kierunku Ronda Daszyńskiego. Jako pierwsza - jeszcze w styczniu - ruszyła Krystyna, a trzy miesiące później dołączyła do niej Maria, która zaczęła budować równoległy tunel.





W 12 minut do Świętokrzyskiej

Obie tarcze to długie na niemal 100 metrów maszyny, które drążą grunt i równocześnie budują betonową obudowę tunelu. Ich potężne sześciometrowe głowice mielą wszystko, co zastaną na drodze. - Zdarzają się głazy narzutowe, ale ta maszyna radzi sobie z tego typu przeszkodami - mówił reporterowi TVN24 Krzysztof Piasecki, kierownik kontraktu na rozbudowę zachodniego odcinka II linii.W efekcie, po przejściu maszyny tunel jest praktycznie gotowy. Trzeba go jedynie wyposażyć w instalacje i urządzenia potrzebne do ruchu pociągów metra (na przykład szyny). Natomiast wygryziona przez tarcze ziemia trafia na taśmociąg i jest transportowana przez cały tunel, aż do olbrzymiego dołu, z którego pobiera ją dźwig. Jednorazowo może on podnieść około 15 ton ziemi.

Budowa metra na Wolę rozpoczęła się jesienią 2016 roku i ma się zakończyć pod koniec 2019. Kolejka pojedzie ze stacji Rondo Daszyńskiego. Planowane stacje to: Płocka (C08) umiejscowiona pod Płocką w rejonie skrzyżowania z Wolską; dalej Młynów (C07) planowana pod Górczewską po wschodniej stronie wiaduktu kolejowego w rejonie Sokołowskiej i Syreny oraz Księcia Janusza (C06) pod Górczewską w rejonie skrzyżowania z Księcia Janusza.

Będą tu także tory odstawcze i komora do zawracania. Dojazd ze stacji Księcia Janusza na Świętokrzyską będzie trwał około 12 minut.

Budowane stacje metra na Woli fot. Metro Warszawskie

Na Targówku tunele już są

Prace nad budową drugiej linii na Targówku są bardziej zaawansowane. Tam tarcze - Anna i Maria - dawno wydrążyły oba tunele. Wszystko trwało osiem miesięcy. Planowane stacje po stronie wschodniej to: "Szwedzka" (C16) pod Strzelecką po wschodniej stronie Stalowej; "Targówek" (C17) w okolicy skrzyżowania Pratulińskiej z Ossowskiego oraz "Trocka" (C18) w rejonie skrzyżowania ul. Pratulińskiej z Trocką.

Harmonogram prac przewiduje, że pociągi pojadą tam w maju 2019 roku.

