Informacje

Kilkaset osób przeszło ulicami Warszawy w obronie konstytucji. "Uwiera tych, którzy ją łamią" - przekonywali organizatorzy manifestacji. Na koniec zawiesili na Kolumnie Zygmunta koszulkę z napisem "konstytucja".

Protest zorganizował Komitet Obrony Demokracji. Członkowie i sympatycy organizacji spotkali się o godzinie 15 na środku placu. Skandowali między innymi: "Konstytucja".

"Czy na pewno jest zgoda"

Później ruszyli ulicą Mazowiecką w kierunku placu Piłsudskiego. Mają ze sobą również flagi Polski i Unii Europejskiej. A także koszulki z napisem "konstytucja". Jedną z takich koszulek planowali zawiesić na Kolumnie Zygmunta.

Stało się to po godz. 16.30, gdy maszerujący dotarli na plac Zamkowy. Kilkaset osób, z których wiele również było ubranych w podobne koszulki, obserwowało podnośnik, na którym dwóch mężczyzn zostało wyniesionych do pomnika Zygmunta III Wazy.

- Ta koszulka nie przypomina koszulki z krótkimi rękawami. Jest specjalnie uszyta na ten pomnik, który jest pokaźnych rozmiarów. Jest uszyta na miarę - relacjonowała Agata Adamek, reporterka TVN24. Koszulkę nazwała "płachtą białego materiału". - Pomnik w Warszawie jest chyba największym, na którym pojawi się koszulka z napisem "konstytucja". Wcześniej były takie koszulki, ale na mniejszych pomnikach.

Zwolennicy chcieli ubrać pomnik już wcześniej, ale powstrzymała ich policja. Policjanci mówili, że muszą ustalić, czy na pewno jest zgoda, by podnośnik stanął przy Kolumnie Zygmunta. Po kilkudziesięciu minutach uzyskali potwierdzenie i akcję można było zacząć.

"Konstytucja uwiera"

W zapowiedzi protestu czytamy, że jego celem jest obrona wartości.

"Kodowa akcja Konstytucja obiegła nie tylko Polskę, ale i Europę. Polki i Polacy ubrali setki pomników na całym świecie w koszulki z napisem Konstytucja. To pokazało również, jak napis Konstytucja razi i uwiera tych, którzy od prawie trzech lat ją łamią" – czytamy w zapowiedzi manifestacji.



Zebrani chcą zamanifestować przywiązanie do państwa prawa, do trójpodziału władzy, do niezależnego od polityków wymiaru sprawiedliwości. Zapowiadali, że nie będzie to wiec polityczny, a wiec "poparcia dla najważniejszych wartości".

ran/pm