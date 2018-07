Informacje

Kręcą film, most zamknięty

W niedzielę w Warszawie są realizowane zdjęcia do filmu "Kurier" w reżyserii Władysława Pasikowskiego, opowiadającego o Janie Nowaku-Jeziorańskim. W związku z pracą filmowców na kilkanaście godzin został wyłączony z ruchu most Poniatowskiego.

Produkcja, której bohaterem jest legendarny "Kurier z Warszawy", opowiada o kilkunastu dniach poprzedzających wybuch powstania warszawskiego. Jest to wspólny projekt Muzeum Powstania Warszawskiego i Pasikowskiego, obraz został także dofinansowany przez PISF.

Jak podkreślił dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, film utrzymany w gatunku szpiegowskiego kina historycznego przybliża "historię człowieka wyjątkowego". - Ukazujemy kuriera, który wbrew przeciwnościom losu i wbrew wyrokom historii przemieszcza się ze swoją misją przez okupowaną Europę. Chcemy uwidocznić siłę charakteru człowieka zmierzającego do Warszawy. Zależało nam na dużej gatunkowej produkcji, która będzie rozgrywać się w kilku miastach Europy – powiedział.

Kawałek historii Polski

Według dyrektora MPW, obraz ma "z jednej strony przybliżyć odbiorcom kawałek polskiej historii, a z drugiej przyciągnąć do kin dużą widownię i zapewnić jej rozrywkę". - Chcieliśmy wyprodukować film gatunkowy, dlatego przygotowanie scenariusza i reżyserii powierzyliśmy Władysławowi Pasikowskiemu – świetnemu fachowcowi, jednemu z najwybitniejszych nazwisk polskiego kina – podkreślił Ołdakowski.

Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski przypomniał, że kwota dofinansowania produkcji wyniosła 5 mln zł. - Za decyzją o przyznaniu tego wsparcia stoi kilka powodów. Przede wszystkim jest to obraz, który mówi o historii Polski w sposób niezwykle przystępny dla widza, nie tracąc przy tym aspektów artystycznych. Jego producentem jest Muzeum Powstania Warszawskiego, a producentem wykonawczym - firma Scorpio Studio, która zasłynęła ostatnio "Jackiem Strongiem", także w reżyserii pana Władysława Pasikowskiego. Film ten okazał się sukcesem nie tylko w Polsce, ale również pewnie w ciągu najbliższych paru miesięcy realizowana będzie amerykańska wersja "Jacka Stronga". Mam nadzieję, że "Kurier" też będzie zrealizowany w taki sposób, że zwróci na siebie uwagę swoją jakością – powiedział.

Według Śmigulskiego, zdjęcia do "Kuriera" mają zakończyć się "jeszcze w tym roku, a premiera planowana jest na jesień przyszłego roku". Dyrektor PISF dodał, że w połowie lipca odbędzie się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowana zostanie obsada filmu.

Utrudnienia

O utrudnieniach w ruchu spowodowanych zamknięciem mostu Poniatowskiego w związku z realizacją zdjęć do "Kuriera" na odcinku od ronda de Gaulle'a w stronę Wisły do Wału Miedzeszyńskiego poinformowało Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym Urzędu m.st. Warszawy na swojej stronie internetowej.

W komunikacie podano, że od północy z soboty na niedzielę do godz. 18 w niedzielę "zamknięte dla ruchu będą obydwie jezdnie al. Jerozolimskich, czyli nie będzie można pojechać do Wisłostrady ani wjechać z Wisłostrady na most lub w kierunku centrum".

"Utrzymana będzie natomiast możliwość wjechania z ul. Wał Miedzeszyński na al. J. Poniatowskiego w kierunku ronda J. Waszyngtona lub zjechania z al. J. Poniatowskiego na ulice Wał Miedzeszyński lub Wybrzeże Szczecińskie (nie będzie można zaś pojechać na most). Kierowcy powinni korzystać z mostów Łazienkowskiego lub Świętokrzyskiego" – czytamy.

W komunikacie poinformowano również, że "na odcinku od ronda gen. Ch. de Gaulle'a do ul. Wał Miedzeszyński obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela". "Ruch pieszych będzie wstrzymywany tylko na czas realizacji zdjęć" - napisano.

1/6 Most wyłączony- kręcą film fot. Lech Marcinczak /tvnwarszawa.tvn24.pl 2/6 Kręcą film, most zamknięty fot. Lech Marcinczak /tvnwarszawa.tvn24.pl 3/6 Zdjęcia do filmu powstają na moście fot. Lech Marcinczak /tvnwarszawa.tvn24.pl 4/6 Kręcą film, most zamknięty fot. Lech Marcinczak /tvnwarszawa.tvn24.pl 5/6 Kręcą film, most zamknięty fot. Lech Marcinczak/ tvnwarszawa.pl 6/6 Kręcą film, most zamknięty fot. Lech Marcinczak /tvnwarszawa.tvn24.pl











Utrudnienia na moście Poniatowskiego fot. Urząd Miasta

kk/PAP

Koreańscy filmowcy w stolicy:

Jedna ze scen była nagrywana w Pałacu na Wodzie TVN24