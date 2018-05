Krakowskie Przedmieście bez barierek. Pierwsza taka miesięcznica od dawna

Informacje

Krakowskie Przedmieście 10. maja Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

Na Krakowskim Przedmieściu nie ma ani barierek, ani policji. Po raz pierwszy - od wielu miesięcy uczestnicy miesięcznicy nie zorganizują marszu. Nie będzie więc metalowych barierek.

Setki policjantów, metalowe bariery, wąskie przejścia, piesi przeciskający się gęsiego chodnikami. Tak w ostatnim czasie wyglądał 10. dzień każdego miesiąca na Krakowskim Przedmieściu na odcinku od katedry do ulicy Karowej.

Nie będzie marszu

W czwartek 10 maja jest jednak inaczej.- Można swobodnie spacerować oraz jeździć rowerem w dowolnym miejscu, co nie było możliwe w trakcie poprzednich miesięcznic - relacjonuje Mateusz Szmelter, reporter tvnwarszawa.pl.

Przed miesiącem, w ósmą rocznicę katastrofy smoleńskiej odbył się 96., ostatni z organizowanych w miesięcznice, marsz z warszawskiej archikatedry przed Pałac Prezydencki. Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział wówczas, że odbyło się 96. marszów, tyle ile ofiar katastrofy smoleńskiej i podkreślił, że choć nie będą odbywały się już marsze, to miesięcznice trwają.

- Poranna msza, wieczorna msza, będziemy oczywiście składali wieńce pod pomnikami, a sądzę, chociaż decyzji jeszcze nie ma, to jest mój sąd indywidualny, że co rok będziemy maszerować, że w kolejne rocznice te marsze będą, ale już tylko raz do roku - powiedział wówczas Kaczyński.

W związku z tym na Krakowskim Przedmieściu nie pojawią się też uczestnicy kontrmanifestacji. Nie potrzebna jest więc policja oraz barierki.

W czwartek przed Pałacem Prezydenckim pojawiło się kilka osób ze stowarzyszenia Obywatele RP z transparentem, na którym napisano: "Odzyskaliśmy Krakowskie Przedmieście dla was i dla nas".

Msza i złożenie kwiatów

Obchody miesięcznicy rozpoczęły się rano. Wówczas Marszałkowie Sejmu i Senatu, ministrowie oraz politycy Prawa i Sprawiedliwości wzięli udział w mszy św. odprawionej w warszawskim kościele seminaryjnym w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej.

Obecni byli m.in.: marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński oraz Stanisław Karczewski, wicemarszałkowie Sejmu - Beata Mazurek oraz Ryszard Terlecki, wicepremier Beata Szydło, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, szefowie MON Mariusz Błaszczak i MSWiA Joachim Brudziński, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk oraz szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin.

Katastrofa smoleńska

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

