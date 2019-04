Informacje

Krakowskie Przedmieście zamienione w deptak fot. Urząd miasta Warszawy



Od soboty 20 kwietnia do połowy października w weekendy Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście będą deptakiem. Na odcinku od ronda de Gaulle’a do Senatorskiej Traktem Królewskim można poruszać się tylko pieszo albo rowerem.

Od północy z 19 na 20 kwietnia, do nocy z niedzieli na poniedziałek będzie obowiązywała weekendowa organizacja ruchu na Trakcie Królewskim. Jak podaje ratusz, "zamknięty odcinek ulic będzie oznakowany jako strefa zamieszkania i dopuszczony będzie na nim wyłącznie dojazd mieszkańców z identyfikatorami TK do posesji, Pałacu Prezydenckiego, do Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego Caritas, zaopatrzenia Centralnej Biblioteki Rolniczej, do ulicy Koziej oraz nowożeńców, służb ratunkowych i oczyszczania, a także rowerów".

"Wjazd uprawnionych pojazdów na zamknięte ulice będzie możliwy wyłącznie z ulicy Świętokrzyskiej w Nowy Świat w kierunku ronda de Gaulle’a oraz z ulicy Tokarzewskiego-Karaszewicza na pozostały odcinek Nowego Światu i Krakowskiego Przedmieścia" – czytamy dalej w komunikacie.

Zmiany w organizacji ruchu

Na ulicy Bednarskiej będzie wprowadzany ruch dwukierunkowy, tak aby mieszkańcy mogli z niej wyjechać z pominięciem Krakowskiego Przedmieścia. Utrzymany pozostanie przejazd ulicą Świętokrzyską przez skrzyżowanie z Nowym Światem.

Dodatkowo, w weekendy na ulicach Wierzbowej (zatoka postojowa) i Moliera (rejon placu Teatralnego) będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się.

Zmiany w komunikacji

Autobusy linii: E-2, 111, 116, 180, 222, 503 i 518, w kierunku północnym będą jechać Alejami Jerozolimskimi do ulicy Kruczej, a dalej ulicami: Szpitalna – pl. Powstańców Warszawy – Mazowiecka. W przeciwnym kierunku będą kursowały ulicami: Kredytową – Jasną – Zgoda – Krucza.

Podobnymi trasami ulicą Mazowiecką, a z powrotem Kredytową i Jasną będą jeździły od ulicy Świętokrzyskiej także autobusy linii 102, 105 i 178. Autobusy linii 128, 175 oraz nocnej N44 pojadą z kolei ulicami Marszałkowską i Królewską.

"Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać w każdy weekend do połowy października, w święta oraz w dni okołoświąteczne czyli: 29 i 30 kwietnia, 2 maja, 21 czerwca oraz 16 sierpnia" - podsumowuje ratusz.

ab/b