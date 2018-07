Informacje

Strażak uratował kota, który utknął w oknie TPZ Otwocki Zwierzyniec / Michał Grajewski

Otwocka straż pożarna podjęła nietypową interwencję. Uratowali kota, który utknął w uchylonym oknie.

Jak informują strażacy, do zdarzenia doszło 2 lipca. Okno, w którym zaklinowało się zwierzę znajdowało się na drugim piętrze w budynku przy ulicy Warszawskiej.

"Brak czucia w łapce"

Jeden ze strażaków wspiął się do niego po kilkumetrowej drabinie. Kot, początkowo zdezorientowany i wystraszony, z oporem przyjął nadejście wybawienia. Zaczął się wyrywać, jednak strażakowi udało się sprawnie wyjąć go spomiędzy okiennych ram i włożyć do przygotowanego wcześniej worka.

Interwencję strażaków zarejestrował inspektor Otwockiego Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt. To on zajął się później kotem i przewiózł go do weterynarza.

"Kotek jest w lecznicy w szpitalu. Kręgosłup cały. W jednej tylnej łapce brak czucia" - czytamy na facebookowym profilu OTPZ.

Jak relacjonują inspektorzy, w mieszkaniu był jeszcze jeden kot, który wyglądał na zadbanego. Zwierzęta miały pozostawioną wodę i jedzenie. W czasie interwencji nie zastali jednak właściciela.

OTPZ przestrzega, by uważać na swoje zwierzęta. "Siatki, kratki w oknach są niezbędne, aby kotu nie stała się krzywda" - apelują inspektorzy.

Fot. Michał Grajewski / inspektor Otwockiego Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt

kk/ran