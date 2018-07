Informacje



Zatrzymanemu przez Centralne Biuro Antykorupcyjne prezydentowi Żyrardowa prokuratura postawiła zarzuty dotycząca ustawiania przetargów i korupcji. Skierowała także wniosek o aresztowanie go na trzy miesiące. Zarzuty postawiono też dwóm biznesmenom.

Do zatrzymań doszło w piątek, o czym informowaliśmy na tvnwarszawa.pl. Cała trójka tego samego dnia została przewieziona do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Tam usłyszeli zarzuty.

Przekroczenie uprawnień

Wniosek o areszt

"Prezydentowi Żyrardowa zarzucono przekroczenie w okresie między 2016 a 2017 rokiem uprawnień funkcjonariusza publicznego, w toku dwóch organizowanych przez (…) urząd miejski procedur przetargowych, w ramach których miał przekazywać - w zamian za korzyść majątkową w wysokości 80 tysięcy złotych - dwóm pozostałym podejrzanym istotne informacje" - czytamy w komunikacie śledczych.Informacje te miały dotyczyć m.in. liczby potencjalnych zainteresowanych przetargami na sprzedaż nieruchomości znajdujących się w nadmorskim Rewalu, ale będących własnością urzędu w Żyrardowie. Chodzi o tereny blisko plaży, na których dawniej działał ośrodek wypoczynkowy.Dwaj przedsiębiorcy usłyszeli z kolei zarzut "udziału w zmowie przetargowej i wręczenie osobie pełniącej funkcję publiczną korzyści majątkowej w wysokości 80 tysięcy - w zamian za doprowadzenie do nabycia przez nich na korzystnych warunkach gruntów".

"Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są kara pozbawienia wolności do 10 lat" - podaje prokurator. Na koniec informuje też, że skierował do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim wniosek o tymczasowy, trzymiesięczny areszt wobec prezydenta Żyrardowa.



W piątek CBA przeszukało m.in. gabinet prezydenta w żyrardowskim urzędzie, mieszkania i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej zatrzymanych - w sumie kilkanaście lokali.

Urząd działa

Do zatrzymań odniósł się też urząd miasta Żyrardów. W mailu do redakcji jego przedstawiciel zapewnił, że urząd funkcjonuje normalnie.



"Głównym przedmiotem badania prokuratury jest procedura przetargowa dotycząca sprzedaży nieruchomości położonych w Gminie Rewal, stanowiących własność Miasta Żyrardów. Są to rutynowe czynności związane z zabezpieczeniem dokumentów i dowodów, które mogą mieć znaczenie w prowadzonym postępowaniu. Czynności realizowane są na terenie Urzędu Miasta Żyrardowa oraz podległych mu jednostek, w tym m.in. w Centrum Kultury w Żyrardowie" - podał Piotr Kierzkowski z biura rzecznika prasowego.

kw/b