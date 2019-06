Korki na wylotówkach. "Prosimy o ostrożność"

Informacje

Korki w kierunku GdańskaTomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl

Na drogach wylotowych z Warszawy tworzą się korki. W niektórych miejscach policja kieruje ruchem, by usprawnić wyjazdy ze stolicy.

W środę rozpoczęły się nie tylko wakacje szkolne, ale też przedłużony czerwcowy weekend związany ze Świętem Bożego Ciała. Z tego powodu ruch na drogach wylotowych z Warszawy ruch jest znacznie większy niż zwykle.

"Auta w ogóle się nie ruszają"

Utrudnienia są na między innymi na trasach S2 i S8, na autostradzie w kierunku Poznania, ale też na wylotówce na Gdańsk.

Sytuacji na tej ostatniej przyglądał się Tomasz Zieliński, reporter tvnwarszawa.pl.

- Na wysokości mostu Północnego na Wisłostradzie w kierunku Gdańska jest olbrzymi korek. Zaczyna się już przy ulicy Gwiaździstej. Na dachach niektórych samochodów widać rowery i walizki. Ludzie zapewne w wakacyjnych nastrojach, ale zanim będą mogli nacieszyć się morzem, będą musieli odstać kilkanaście minut w korku, ponieważ jest naprawdę duże natężenie w ruchu. Czasami auta w ogóle się nie ruszają, albo suną w ślimaczym tempie. Wyjazd z Warszawy na tym odcinku jest bardzo trudny - relacjonuje Zieliński.

Na Pułkowej, czyli przedłużeniu Wisłostrady ruchem kierują policjanci.

"Tracimy czujność"

- Prosimy o ostrożność. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo zależy od nas samych - zaznaczył Retmaniak. - W ładna pogodę mamy największą liczbę tragicznych zdarzeń drogowych. Tracimy czujność, dociskamy pedał gazu i powoduje to tragiczny wypadek. Nie tylko w złą pogodę, przede wszystkim w dobrą, podczas dobrych warunków atmosferycznych dochodzi to tych tragicznych wypadków, bo jest sucho. A to jest złudne - ostrzega policjant.

