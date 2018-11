Korki na dojazdach do cmentarzy

Informacje

W pobliżu warszawskich nekropolii zmieniła się organizacja ruchu, nadając pierwszeństwo komunikacji miejskiej. Na ulice wyjechały setki dodatkowych autobusów i tramwajów. Część ulic zamieniono w parkingi, a przy cmentarzach pojawiły się dodatkowe patrole policji i straży miejskiej. Na tvnwarszawa.pl relacjonujemy, jak wygląda sytuacja w okolicy nekropolii w dniu Wszystkich Świętych.

11.25 Zarząd Transportu Miejskiego przypomina, że w pojazdach linii specjalnych "C" obowiązuje taryfa ZTM jak w 1. strefie. Dodatkowo, 1 i 2 listopada linie 727 i 737 funkcjonują jako linie specjalne obsługujące rejon Cmentarza Południowego. Wobec powyższego w autobusach tych linii na całej trasie obowiązują bilety i opłaty przewidziane dla strefy 1.

Dodatkowo w rejonie cmentarzy i większych punktów przesiadkowych pasażerowie mogą spotkać informatorów ZTM, którzy podpowiedzą, jak dotrzeć do warszawskich nekropolii.

#1listopada 11:10

Przypominamy, że w rejonie cmentarzy i ważniejszych punktów przesiadkowych znajdziecie dziś naszych informatorów, którzy z chęcią podpowiedzą jak sprawnie dojechać. Poznacie ich po pomarańczowych kamizelkach z logo WTP. pic.twitter.com/w00HsoSzZA — WTP Warszawa (@WTP_Warszawa) 1 listopada 2018

11.21 Pod bramę Starych Powązek można podjechać wyłącznie taksówką lub autobusem. Powązkowska jest zamknięta dla ruchu prywatnych aut. Jeden pas jezdni przy murze cmentarza został wyłączony z ruchu, by mogli korzystać z niego piesi. Na chodniku odbywa się handel kwiatami i zniczami.

Stare Powązki fot. Piotr Bakalarski / tvnwarszawa.pl

Na rondzie Radosława ruch jest płynny. Przy zjeździe w kierunku cmentarza stoi patrol policji. Funkcjonariusze informują kierowców o objazdach. W okolice Starych Powązek co chwilę podjeżdżają tramwaje i autobusy, które nie są przepełnione.

11.00 Kierowcy jadący na cmentarz Północny do strony Bemowa również natkną się na utrudnienia. Zakorkowana jest cała ulica Estrady, a zwolnić trzeba już w miejscu, gdzie łączy się ona z Radiową.

Korek na dojeździe do cmentarza PółnocnegoMateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl



10.45 Korek na Wisłostradzie wpłynął też na autobusy komunikacji miejskiej. "Z powodu sytuacji drogowej na trasie w kierunku Łomianek, linia C81 kursuje z opóźnieniem" - ostrzega Zarząd Transportu Miejskiego.

10.00 Sytuację na stołecznych ulicach na skuterze śledzi nasz reporter. - Staram się dojechać na cmentarz Północny, ale to nie ja zmagam się z problemami. Wszyscy kierowcy, którzy wybrali samochód osobowy zamiast komunikacji miejskiej, utknęli w tym gigantycznym korku. Skuterem jadę z prędkością około pięciu kilometrów na godzinę, między samochodami, które stoją - opisuje Lech Marcinczak z tvnwarszawa.pl.

Ostrzega też, że dotarcie do cmentarza tą trasą zajmie co najmniej 40 minut. - Przypominam, że zostało uruchomionych 29 linii cmentarnych, które co kilka minut podjeżdżają pod wszystkie cmentarze. Jeźdźmy dziś komunikacją miejską, która jest bardzo dobrze zorganizowana - dodał.

9.28 Na Wisłostradzie w kierunku Łomianek utworzył się pięciokilometrowy korek. - Kierowcy zmierzający w stronę skrętu w ulicę Wóycickiego, by dotrzeć na cmentarz Północny muszą uzbroić się w cierpliwość. Utrudnienia zaczynają się już na wysokości ulicy Gwiaździstej - ostrzega Mateusz Szmelter z tvnwarszawa.pl.

Korek na Wisłostradzie fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

8.50 Komenda Stołeczna Policji podsumowała środę na ulicach Warszawy i powiatów ościennych. - Wczoraj doszło do ośmiu wypadków. Rannych zostało dziewięć osób. Na moście Siekierkowskim zginął motocyklista. Do tej pory zatrzymaliśmy jednego nietrzeźwego kierowcę - poinformował Piotr Świstak z KSP.

I dodał, że na razie na warszawskich ulicach jest spokojnie, ale w pobliżu nekropolii zaczyna się wzmożony ruch.

8.45 "Aktualnie jeszcze jest tam luźno, ale autobusy wciąż przywożą coraz więcej chętnych do odwiedzenia nekropolii" - tak przed godziną 8 sytuację w okolicy cmentarza Bródnowskiego opisywał Zarząd Transportu Miejskiego.

Poranek przy cmentarzu Bródnowskim fot. ZTM

Z kolei w okolicy cmentarza przy ul. Złotej Jesieni utrudniony jest przejazd i w związku z tym, autobusy linii 115 i 142 kierowane są na trasę skróconą:

PKP MOKRY ŁUG/WIATRACZNA - ... - Hiacyntowa - Techniczna - Zagórzańska - zawrotka na rondzie - Zagórzańska – SAMORZĄDOWA 01 - Zagórzańska - Techniczna - Hiacyntowa - ... – PKP MOKRY ŁUG/WIATRACZNA

Jak zastrzega ZTM, odjazdy autobusów z przystanku Samorządowa 01 powinny odbywać się zgodnie z rozkładem jazdy z przystanku ks. Szulczyka 01.

Dodatkowe autobusy i tramwaje



Nowe linie na nowych trasach

Jeszcze przed 1 listopada Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił 29 linii cmentarnych "C": 27 autobusowych i dwie tramwajowe. Dowożą pasażerów na stołeczne nekropolie, niektóre z częstotliwością nawet co 45 sekund. Według szacunków miasta, w dniach w dniach 1-2 listopada tylko na cmentarz Północny może przybyć około 200 tysięcy osób. Ratusz zachęca, by jeździć transportem publicznym.

Tramwaj C1 jeździ między Annopolem a Cmentarzem Wolskim. Natomiast C6 - z Żerania Wschodniego na osiedle Górczewska.

Jeśli chodzi o autobusy, liniajeździ z pętli Metro Młociny pod bramę główną cmentarza Północnego.rusza z przystanku Bródno-Podgrodzie do cmentarza Wojskowego na Powązkach.jedzie na Bródno-Podgrodzie z placu Grzybowskiego. Liniakursuje z przystanku Metro Młociny do bramy zachodniej cmentarza Północnego.

Wokół cmentarzy wprowadzono znaczne zmiany w organizacji ruchu. Wiele ulic zamieniono w parkingi albo w ogóle wyłączono z ruchu indywidualnego. Zamknięta dla samochodów i wyłączona z parkowania jest na przykład część Królewskiej (od Mazowieckiej do Marszałkowskiej). Wprowadzono także zakaz zatrzymywania się na Marszałkowskiej, w rejonie skrzyżowania z Królewską. Stąd odjeżdżają na swoje trasy linie autobusowe "C".

Więcej patroli

Od 31 października do 4 listopada na terenie Warszawy prowadzone są akcje "Znicz" i "Hiena". Przy cmentarzach działają dodatkowe patrole policji - nie tylko z drogówki czy prewencji. Są też nieumundurowani wywiadowcy, którzy mają między innymi tropić kieszonkowców.

Wybierając się na cmentarz, nie należy zabierać, o ile to możliwe, większych kwot pieniędzy, biżuterii oraz innych wartościowych przedmiotów. Warto mieć odliczoną na zakupy kwotę pieniędzy i trzymać ją w innym miejscu niż portfel i dokumenty.

