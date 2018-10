Konwencja Trzaskowskiego. "Zawsze czułem olbrzymią dumę z mojego miasta"

Informacje

13.42 Dalej kandydat mówił więcej o konkretach.

Trzaskowski zapowiedział dokończenie II linii metra, budowę III, IV i rozpoczęcie prac przy V linii metra. Mówił także o budowie linii tramwajowych, więcej linii Szybkiej Kolei Miejskiej i więcej skrzyżowań bezkolizyjnych, a także miejsca parkingowe.

- Zamierzamy pomagać rodzinie, jeżeli chodzi o tańsze mieszkania na wynajem, a przede wszystkim przez edukację. Wybudujemy 18 nowych szkół, 25 przedszkoli. Doprowadzimy do dopłacania do zajęć pozalekcyjnych. 100 złotych dla każdego ucznia miesięcznie, by wyrównywać różnice.

Chce wprowadzić też dodatkowe zajęcia dotyczące edukacji obywatelskiej, równościowej, nawiązując do kontrowersji wokół Konstytucji na poziomie rządowym w Polsce.

- Chcemy walczyć ze smogiem, żeby cały tabor był nisko emisyjny, chcemy dopłacać do wymiany kopciuchów - zaznaczył Trzaskowski.

Mówił też o seniorach, z którymi się spotykał. Zapowiedział, że utrzyma to, co Warszawa robił dla seniorów. - Ale zrobimy więcej - stwierdził.

Chce stawiać na uniwersytety III wieku i stwierdził, że będzie więcej łóżek w ośrodkach dla seniorów. - Będziemy rozbudowywać centra aktywności dla seniorów, będziemy dbali o to, by stworzyć instytut geriatrii. Zorganizujemy też pilotażowy program budowania wind i zbudujemy specjalny dom dla powstańców, jeden już mamy, ale zbudujemy drugi na Hrubieszowskiej - obiecał.

Kolejny priorytet Trzaskowskiego to zdrowie. – Zorganizujemy i obronimy in vitro. In vitro w Warszawie jest i będzie rozszerzane. W tej sprawie liczy się przede wszystkim wiarygodność, żeby nadal było rozbudowane, a nie, żeby ktoś próbował nam je zabrać. Będziemy się starali, żeby w każdej dzielnicy była przychodnia – mówił kandydat Koalicji Obywatelskiej.

Obiecał też bezpłatne programy szczepień. – Tu chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci – podkreślił.

Trzaskowski chce też budować w każdej dzielnicy centrum kultury.

- Zbudujemy też centrum sportowe na Konwiktorskiej. Postawimy na nogi Skrę - zadeklarował.

13.31 Trzaskowski mówił, że program Koalicji Obywatelskiej dla Warszawy powstał po rozmowach z warszawiakami. – Ostatnio się zdziwiłem, że nawet mój konkurent mówi o dobrej kontynuacji. Myślę, że niedługo będzie chciał sobie robić zdjęcia z Hanną Gronkiewicz-Waltz. Pytanie, czy pani prezydent się na to zgodzi – mówił Trzaskowski.

Kandydat wymienił najważniejsze propozycje.

- Stolica lepszej komunikacji. Planujemy cały system, który będzie w stanie rozwiązać większość problemów komunikacyjnych naszej stolicy. Druga kwestia to polityka senioralna. Oferta dla tych bardziej aktywnych i tych, którzy nie do końca sobie radzą – mówił ogólnie Trzaskowski.

Zapowiedział też walkę ze smogiem i zazielenienie Warszawy i pomoc rodzinie.

13.27 Głos zabrał Rafał Trzaskowski. - Polityka czasami dostarcza nam wzruszeń, był takie jeden moment, gdy były nieprawdopodobne, gdy premier Jerzy Buzek został przewodniczącym Parlamentu Europejskiego

Odniósł się też do programu "Klasa" w TVN24. – Po takim programie jestem przygotowanym na wszystko. Nic mnie tak nie zaskoczy jak dzieci. Tak inteligentne i rezolutne - przekonywał.



Dalej kandydat mówił o Warszawie. - Zawsze czułem olbrzymią dumę z mojego miasta przede wszystkim z tego wielkiego ducha. Pamiętacie, że Stefan Starzyński o tym mówił – mówił Trzaskowski. I wspomniał rozwój, jaki się dokonał w Warszawie. – W bardzo podobny sposób zmieniała się Polska – zaznaczył.

- Oczywiście są ci, którzy chcieliby na ambicje nałożyć gorset uprzedzeń i lęków. Zapowiedział, że na to nie pozwoli. - Mimo manipulacji i kłamstw wygramy tę batalię – zapewnił.

13.19 Do zebranych przemawiał Jerzy Buzek, były szef Parlamentu Europejskiego. - Dokładnie sto lat temu rada regencyjna wydawała odezwę do narodu zapowiadając powrót Polski na mapę Europy. Stulecie niepodległości zobowiązuje – przypominał Buzek.

- Jesteśmy w Unii, bo jej wielką wartością jest Solidarność. Pomaganie tym, którzy są słabsi, bo nie mili poprzednio dobrych warunków rozwoju. I my z tego korzystamy - mówił Buzek. Zaapelował też o udział w wyborach samorządowych 21 października. - Chodzi o przyszłość naszych małych ojczyzn. 21 października bądźmy wszyscy przy urnach, powiedzmy "tak" samorządowej Polsce, "tak" Unii Europejskiej i "tak" samorządowej Polsce w Unii Europejskiej - wyliczał Buzek.

Przekonywał też, że jest nadal wiele do zrobienia w Warszawie. – I to wyzwanie stoi przed tobą drogi Rafale – zwrócił się do Trzaskowskiego.

13.07 - Rządząc popełnialiśmy błędy, ale od wyborców dostaliśmy lekcję i je poprawiamy. Mamy dość pokory, żeby to przyznać i dokonać zmian. Nie będzie powrotu do podwyższenia wieku emerytalnego. Chcemy godnej emerytury. Chcemy też po raz kolejny zagwarantować, że utrzymamy i rozszerzymy program 500+. Obejmiemy nim matki samotnie wychowujące dzieci – zapewnił Schetyna.

13.04 Schetyna kontynuował wypowiedź o PiS. - Ludzie słusznie przerobili ich hasło: "Doili w rządzie, wydoją i w samorządzie". Każdy ma konto, o którym zwykli ludzie mogą tylko marzyć – mówił przewodniczący PO.



Wezwał też premiera Mateusza Morawieckiego do dymisji. - Wielkiej nadziej na to nie ma, bo honor i wstyd w PiS-ie już nie funkcjonują – przekonywał.



Wspominał również Władysława Bartoszewskiego w kontrze do Stanisława Piotrowicza z PiS.



12.58 Głos zabrał Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej.



- Zawsze czuję dumę, kiedy słyszę od gości zagranicznych zachwyty nad naszą stolicą. To kwestia wielkich inwestycji, dobrego wykorzystania miliardów z Unii Europejskiej i zarządzania. W tym mieście po prostu czuje się wolność – przekonywał Schetyna. - Wielkość stolicy tworzą Polki i Polacy, którzy przyjechali tu z całego kraju – dodał.



Podziękował również Hannie Gronkiewicz-Waltz za jej dorobek. - Potrafiła budować razem z warszawiakami wielkość polskiej stolicy. Potrafiła doprowadzić do tego, ze Warszawa stała się miastem przyjaznym dla ludzi – przekonywał Schetyna.



I dodał, że "jest tylko jeden typ", któremu się to miasto nie podoba. - Mówię o tworzącej się kaście, o PiS-owskich milionerach, są wszędzie w całej Polsce. To się robi powoli grupa społeczna – stwierdził Schetyna.



12.49 Głos zabrał Marcin Kierwiński, szef warszawskiej PO. - Witam w Warszawie, mieście, które nie musi być porównywane do bułgarskiej Sofii czy czeskiej Pragi. Mieście, które jest dla wszystkich i będzie dla wszystkich – mówił Kierwiński.

Chwilę później odśpiewano hymn Polski.

12.46 Na salę wchodzi Rafał Trzaskowski w towarzystwie Grzegorza Schetyny, Katarzyny Lubnauer, Barbary Nowackiej i Jerzego Buzka.



Oprócz wystąpienia Rafała Trzaskowskiego, które ma być głównym punktem konwencji, planowana jest też prezentacja jego nowego spotu wyborczego. Kandydat Koalicji Obywatelskiej regularne spotkania z wyborcami prowadzi od początku tego roku. W ramach kampanii wyborczej prezentował już program dotyczący komunikacji, sportu, zdrowia, edukacji, praw kobiet, wsparcia dla seniorów i niepełnosprawnych.

