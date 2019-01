Kontrole escape roomów. Strażacy sprawdzili ponad 20

Informacje

Strażacy skontrolowali ponad 20 obiektów typu escape room. - Na tę chwilę dane z kontroli są analizowane, nie zamknięto żadnego lokalu - powiedział w sobotę wieczorem dyżury Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Z informacji KW PSP w Warszawie wynika, że na terenie województwa mazowieckiego jest około 140 escape roomów, a ich główną lokalizacją jest Warszawa. Pozostałe znajdują się między innymi w Radomiu.

Kontrole pozostałych mazowieckich escape roomów mają potrwać do piątku.

Ośmiu strażaków

W żadnym z skontrolowanych escape roomów nie stwierdzono takich nieprawidłowości, które prowadziłby do zamknięcia lokalu. - Nieprawidłowości się zdarzały, ale to nie były nieprawidłowości, które prowadzą do zamknięcia lokalu. Nic takiego, co by zagrażało życiu - powiedział dyżurny z KW PSP w Warszawie. Podkreślił jednak, że materiały z sobotniej kontroli są nadal analizowane.

W piątek po godzinie 17.00 w escape roomie w Koszalinie doszło do pożaru, w którym zginęło pięć dziewcząt, jeden mężczyzna jest ciężko poparzony. Państwowa Straż Pożarna na polecenie szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego rozpoczęła kontrole przeciwpożarowe w podobnych obiektach na terenie całego kraju.

Działania strażaków w stolicy rozpoczęły się w sobotę. Michał Konopka ze straży pożarnej w Warszawie powiedział tvnwarszawa.pl, że do kontroli w stolicy wytypowano ośmiu strażaków.

Pod różnymi szyldami

Escape roomy prowadzone są pod różnymi szyldami: jako działalność zabawowa, zarobkowa, szkolenia, zajęcia intelektualne. Wiele z tych firm istnieje również tylko tymczasowo, szczególnie w miejscowościach turystycznych, dlatego – jak podczas konferencji tłumaczył Suski - strażakom nie będzie łatwo dotrzeć do wszystkich.

Komendant główny PSP zaapelował również o rozwagę. - Do wszystkich państwa, którzy mają zamiar skorzystać w najbliższym czasie z tej formy zabawy, a do właścicieli tego typu firm chciałbym zaapelować, żeby w pierwszej kolejności zapewnili bezpieczeństwo osobom, które tam się znajdują. Jeżeli mają jakiekolwiek wątpliwości, proszę zablokować prowadzenie takiej działalności - dodał na zakończenie.

Tysiąc miejsc do sprawdzenia

Escape roomy, czyli pokoje zagadek to popularna od kilku lat forma spędzania czasu, zwłaszcza młodzieży. Według serwisu lockme.pl w Polce działają obecnie 364 firmy, będące właścicielami 1027 pokoi. Najwięcej pokoi jest w Warszawie - 122. W Koszalinie funkcjonuje osiem takich miejsc.

Escape room wywodzi się z gier komputerowych, w których użytkownik miał za zadanie uciec z zamkniętego pomieszczenia po rozwiązaniu wszystkich zagadek i rebusów. Później grę postanowiono przenieść z wirtualnej rzeczywistości do tej prawdziwej. Pierwszy "realny" escape room powstał w 2007 roku w Japonii. Do Europy zabawa dotarła przed ośmioma laty - pierwszy pokój zagadek powstał na Węgrzech w 2011 roku.

Escape room, jak można przeczytać na portalu lockme.pl, wymaga przede wszystkim współpracy w grupie, ponieważ tylko sprawny zespół jest w stanie wyjść z pokoju przed ustalonym limitem czasowym, który wynosi zwykle od 45 do 90 minut. W tym czasie gracze zapoznają się ze scenariuszem i pokojem pełnym różnych rekwizytów, ich zadaniem jest rozwiązywanie zagadek i branie udziału w innych mini grach, które pozwalają zrealizować cel ostateczny - ucieczkę.

kz/PAP/pm