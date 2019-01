Informacje



Po kontrolach straży pożarnej zamknięte zostały trzy escape roomy w Warszawie – podaje Polska Agencja Prasowa.

Z informacji przekazanych PAP przez Państwową Straż Pożarną wynika, że do niedzieli włącznie strażacy przeprowadzili na terenie całego kraju 325 kontroli escape roomów. Ze względu na wykryte nieprawidłowości 26 obiektów zamknięto. Jak dowiedziała się PAP, cztery z zamkniętych escape roomów działało na terenie Mazowsza, z czego trzy w Warszawie i jeden w Płocku.

Ponad tysiąc nieprawidłowości

Według Frątczaka wystawiono także 33 mandaty. Ponadto w skontrolowanych obiektach wykryto 1115 nieprawidłowości, z czego 406 jest związana z ewakuacją.

Komenda Wojewódzka PSP przekazała, że dotychczas na terenie całego Mazowsza strażacy skontrolowali 84 obiekty w 35 lokalizacjach. W weekend strażacy podawali, że sprawdzanie pokoi zagadek potrwa do piątku. Ale wygląda na to, że te działania mogą zakończyć się wcześniej.

- Kontynuujemy kontrole, zostało nam 55 obiektów, jest szansa, że dzisiaj kontrole zostaną zakończone - powiedział w poniedziałek rzecznik prasowy mazowieckiej straży pożarnej młodszy brygadier Karol Kierzkowski.

Jak wcześniej informowano - na terenie województwa zlokalizowano 140 takich obiektów: w Warszawie, Płocku, Pruszkowie, Radomiu, Siedlcach, Węgrowie i Wołominie.

Jeszcze w niedzielę wieczorem wojewódzka straż pożarna informowała, że do godziny 16 przeprowadzono 84 kontrole pokoi w 35 lokalach. W sobotę podano, że w żadnym nie stwierdzono nieprawidłowości, które prowadziłby do zamknięcia lokalu.

- Nieprawidłowości się zdarzały, ale to nie były nieprawidłowości, które prowadzą do zamknięcia lokalu. Nic takiego, co by zagrażało życiu - tłumaczył wówczas dyżurny z KW PSP w Warszawie. Podkreślił jednak, że materiały z sobotniej kontroli są analizowane.

Tragedia w Koszalinie

W piątek po godzinie 17.00 w escape roomie w Koszalinie doszło do pożaru, w którym zginęło pięć dziewcząt, jeden mężczyzna jest ciężko poparzony. Państwowa Straż Pożarna na polecenie szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego rozpoczęła kontrole przeciwpożarowe w podobnych obiektach na terenie całego kraju.

Działania strażaków w stolicy rozpoczęły się w sobotę. Michał Konopka ze straży pożarnej w Warszawie powiedział tvnwarszawa.pl, że do kontroli w stolicy wytypowano ośmiu strażaków.

Pod różnymi szyldami

Escape roomy prowadzone są pod różnymi szyldami: jako działalność rozrywkowa, zarobkowa, szkolenia, zajęcia intelektualne. Wiele z tych firm istnieje również tylko tymczasowo, szczególnie w miejscowościach turystycznych, dlatego – jak tłumaczył podczas niedzielnej konferencji w ministerstwie komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski - strażakom nie będzie łatwo dotrzeć do wszystkich.

Komendant główny PSP zaapelował również o rozwagę. - Do wszystkich państwa, którzy mają zamiar skorzystać w najbliższym czasie z tej formy zabawy, a do właścicieli tego typu firm chciałbym zaapelować, żeby w pierwszej kolejności zapewnili bezpieczeństwo osobom, które tam się znajdują. Jeżeli mają jakiekolwiek wątpliwości, proszę zablokować prowadzenie takiej działalności - podsumował.

Co to jest escape room?

Escape roomy, czyli pokoje zagadek to popularna od kilku lat forma spędzania czasu, zwłaszcza młodzieży. Według serwisu lockme.pl w Polce działają obecnie 364 firmy, będące właścicielami 1027 pokoi. Najwięcej pokoi jest w Warszawie - co najmniej 122. W Koszalinie funkcjonowało do czasu tragedii osiem takich miejsc.

Escape room wywodzi się z gier komputerowych, w których użytkownik miał za zadanie uciec z zamkniętego pomieszczenia po rozwiązaniu wszystkich zagadek i rebusów. Później grę postanowiono przenieść z wirtualnej rzeczywistości do tej prawdziwej. Pierwszy "realny" escape room powstał w 2007 roku w Japonii. Do Europy zabawa dotarła przed ośmioma laty - pierwszy pokój zagadek powstał na Węgrzech w 2011 roku.

Escape room, jak można przeczytać na portalu lockme.pl, wymaga przede wszystkim współpracy w grupie, ponieważ tylko sprawny zespół jest w stanie rozwiązać wszystkie zagadki przed ustalonym limitem czasowym, który wynosi zwykle od 45 do 90 minut. W tym czasie gracze zapoznają się ze scenariuszem i pokojem pełnym różnych rekwizytów. Ich zadaniem jest rozwiązywanie zagadek i branie udziału w innych minigrach, które pozwalają zrealizować cel ostateczny - ucieczkę lub znalezienie ukrytego przedmiotu. Większość pokoi jest zamykana na czas zabawy, ale w części uczestnicy mogą swobodnie wyjść, bo celem jest odkrycie tajemnicy.

W jednym lokalu najczęściej znajdują się zazwyczaj dwa lub trzy pokoje zagadek.

