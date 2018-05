Kontrakt na dokończenie części obwodnicy Marek zerwany

Informacje

Organizacja ruchu po otwarciu obwodnicy Marek fot. GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała w czwartek o odstąpieniu od umowy z wykonawcą drogi ekspresowej S8 między węzłami Marki i Kobyłka. Powodem ma być niedotrzymanie zapisów kontraktu. Zdaniem drogowców sposób organizacji pracy przez wykonawcę nie rokował, by udało się ukończyć trasę w terminie.

"Konsorcjum firm, z Salini Polska w roli lidera, mimo wielokrotnych wezwań nie realizowało prac objętych kontraktem, a mobilizacja sprzętu i kadry nie rokowała, by sprawnie zakończono inwestycję" - czytamy w komunikacie przesłanym przez GDDKiA.

50 pracowników zamiast 476

Jak wyjaśniają drogowcy, wykonawca zobowiązywał się, że w kwietniu liczba pracowników fizycznych na budowie wzrośnie do 476 osób i wykorzystywanych będzie ponad 200 maszyn i 215 pojazdów transportowych. Jednak z monitoringu prowadzonego przez nadzór budowy wynikało coś zupełnie innego: pracowało 50 osób, 21 jednostek sprzętu i 4 pojazdy do transportu.

Dodatkowo, jak tłumaczy GDDKiA, konsorcjum odpowiedzialne za budowę odcinka S8 między Markami a Kobyłką, nie wywiązało się z warunków kontraktu dotyczących regulowania płatności. Pieniędzy mieli nie otrzymać podwykonawcy, usługodawcy i dostawcy materiałów.

Do odstąpienia od umowy doszło "po wykorzystaniu wszelkich dostępnych narzędzi mobilizujących wykonawcę". Drogowcy zapowiadają, że przymierzają się do inwentaryzacji na terenie budowy. W ciągu najbliższych miesięcy chcą też ogłosić przetarg na ukończenie niezrealizowanych prac.

Inwestycja za 331 milionów

Zgodnie z planem, powstać miał ponad ośmiokilometrowy odcinek drogi ekspresowej między węzłami Marki i Kobyłka. Droga jest co prawda przejezdna, ale brakuje ważnych elementów, przede wszystkim węzłów i dróg dojazdowych.

Jak informuje GDDKiA, do ukończenia wciąż pozostają: węzeł Kobyłka (łącznice, drogi dojazdowe i najazdy na obiekt), węzeł Marki (zjazd z obwodnicy w Markach), węzeł Zielonka (drogi dojazdowe do węzła), najazdy na wiadukt w ciągu ul. Dworkowej, kładka w rejonie ul. Letniskowej, drogi dojazdowe i pasy technologiczne wzdłuż S8, chodniki ścieżki rowerowe, obwód utrzymania drogi, zieleń, prace porządkowe, roboty elektroenergetyczne, teletechniczne oraz sanitarne.

Koszt inwestycji został wyceniony na ponad 331 milionów złotych.

Drogowcy zapowiedzieli też, że dzięki gwarancjom bankowym wykonawcy, Skarb Państwa będzie w stanie pozyskać określone środki finansowe, które pokryją wynikające z kontraktu zobowiązania wobec przedsiębiorstw wykonujących prace i usługi na placu budowy. W najbliższych dniach ma odbyć się spotkanie z podwykonawcami kontraktu.

Przypomnijmy, pod koniec grudnia ubiegłego roku obwodnica Marek została oddana do użytku. Kierowcy mają do dyspozycji dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej od istniejącego węzła Marki do włączenia w istniejący przebieg drogi S8, za węzłem Radzymin.

Na razie wyłączone z użytkowania są dwa węzły: Kobyłka oraz Wołomin. Kierowcy mogą korzystać z węzłów Radzymin oraz Zielonka.

Organizacja ruchu po otwarciu obwodnicy Marek fot. GDDKiA

ZOBACZ NAGRANIA Z OTWARCIA OBWODNICY MAREK:

kk/pm