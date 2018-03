Konserwator zabytków: skwer przy Traugutta nie zostanie zabudowany

Informacje

Nie będzie biurowca zamiast skweru? fot. UM Warszawa

Stołeczny konserwator zabytków poinformował, że skwer przy ulicy Traugutta w Śródmieściu nie zostanie zabudowany. W tym miejscu prywatny inwestor planował postawić budynek biurowy.

- Dowiedzieliśmy się, że Generalny Konserwator utrzymał w mocy naszą odmowę uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla tej działki - powiedział w środę Michał Krasucki.

Chcieli wybudować biurowiec

Jak pisaliśmy na tvnwarszawa.pl, skwer znajduje się na zreprywatyzowanej działce, którą włada firma Prestige House. To właśnie ta firma zabiegała o możliwość zbudowania biurowca.

"Inwestor wystąpił z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy na budynek biurowy, na co nie otrzymał od nas zgody (4 sierpnia 2017). Od naszego postanowienia właściciel się odwołał do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale 16 lutego tego roku Generalny Konserwator utrzymał je w mocy" - wyjaśnił we wpisie na Facebooku Krasucki.

Warto podkreślić, że skwer przy Traugutta znajduje się obok placu Piłsudskiego, a stołeczny konserwator zabytków przypomina, że ten teren "historycznie stanowił ogród Pałacu Czapskich".

"Nielegalna wycinka"

W 2017 roku dawny ogród został włączony do gminnej ewidencji zabytków, co pozwoliło na ochronę tego obszaru. Mimo wpisania go ewidencji, w 2017 roku, ze skweru wycięto chronioną leszczynę.

Jak pisaliśmy na naszym portalu, pomnik przyrody został wycięty nielegalnie, a władze miasta złożyły doniesienie na policję.

Sprawa wycięcia od początku nie była klarowna. Drzewo rosło na działce należącej do prywatnego właściciela, który w rozmowie z tvnwarszawa.pl zapewniał, że za wycinkę nie odpowiada: "nie przeprowadzał jej, nie zlecał, dowiedział się o niej już po fakcie".

Sprawę wycięcia leszczyny nadal badała warszawska prokuratura.

Tak wyglądała wycinka przy ulicy Traugutta:

Wycinka przy Traugutta Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

md/ec