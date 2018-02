Konserwator chce odbudowy Pałacu Saskiego. "Szykuję niespodziankę"

Informacje

Pałac Saski, widok od strony ogrodu fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Odbudowa Pałacu Saskiego znów wraca do obiegu – przynajmniej medialnego. Miesięcznik "Spotkania z Zabytkami" przeprowadził wywiad z Jakubem Lewickim. Dziennikarz spytał wojewódzkiego konserwatora zabytków między innymi o ten budynek.

"To jest teren miejski"

- Teraz mogę powiedzieć jedynie, że z Pałacem Saskim szykuję wielką niespodziankę, rozmawiam także z moimi przełożonymi, którzy całkowicie podzielają mój pogląd, że na stulecie niepodległości Rzeczypospolitej powinna rozpocząć się wielka odbudowa Pałacu Saskiego i sąsiednich budynków. Pałac Bruhla też mógłby być symbolem niepodległości - odpowiedział Lewicki.Czy to rzeczywiście zapowiedź odbudowy? Chcieliśmy spytać o to wojewódzkiego konserwatora zabytków, ten odesłał nas jednak do swojej rzeczniczki. Wysłaliśmy maila z pytaniami o te plany. Skierowaliśmy je również do przełożonego Lewickiego, czyli wojewody mazowieckiego. W obu przypadkach czekamy na odpowiedź.

Plany odbudowy

Pomysł skomentował za to stołeczny konserwator zabytków. - To jest teren miejski. Pomimo przyjętej w 2014 r. uchwały nic mi nie mi wiadomo, by miasto miało w tej chwili zamiar odbudowywać Pałac Saski. Obecna koncepcja Grobu Nieznanego Żołnierza, zaprojektowana przez Zbigniewa Stępińskiego, jako trwała ruina z pustką po pałacu jest przemyślana. To upamiętnienie traumy zniszczeń wojennych. Odbudowa pałacu zupełnie by to zniszczyła. Podobne upamiętnienia w formie ruin są w Berlinie czy Hiroszimie, które także dokumentują historię ostatniej wojny - powiedział Michał Krasucki.

Jednym z inicjatorów dyskusji o zagospodarowaniu zachodniej pierzei placu Piłsudskiego było Stowarzyszenie Saski 2018. Kilka lat temu pomysł rekonstrukcji kompleksu budynków był bliski realizacji - miasto w swoim budżecie zarezerwowało pieniądze, a w 2006 roku wybrano wykonawcę projektu. Zaczęto nawet pierwsze prace, jednak w 2008 roku, kiedy odkryto pod ziemią ruiny pałacu z XVII wieku inwestycję przerwano.

Historia Pałacu Saskiego

Wzniesiony w 1661 roku dwór, przebudowany następnie na pałac, był od początków XVIII wieku rezydencją królewską, którą architektonicznie wzorowano na Wersalu. Centralny punkt powstałego założenia urbanistycznego zwanego Osią Saską stanowił - od czasów Augusta II Mocnego - Pałac Saski.

Pałac Saski wraz z resztą budynków kompleksu został zniszczony przez hitlerowców po upadku powstania warszawskiego w grudniu 1944 roku. Po II wojnie światowej nie został odbudowany. Odnowiono jedynie małą część dawnej kolumnady (prowadzącej z placu do ogrodu), gdzie mieści się Grób Nieznanego Żołnierza.

ZOBACZ ARCHIWALNE MATERIAŁY O PAŁACU SASKIM:





ran/pm