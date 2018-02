Informacje

Protest w sprawie reprywatyzacji Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

- Przy Krakowskim Przedmieściu zebrało się około 50 osób – relacjonował przed godziną 14 Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.Jak zaznaczył, protestujący nie blokowali jezdni. Na miejscu pojawiło się też kilku policjantów.Manifestujący mieli ze sobą transparenty. "Weto! Nie dla eksmisji na bruk", "Stop Eksmisjom" , "Dość drastycznych kosztów ogrzewania", "Koniec żartów z lokatorów".Jak zaznacza Węgrzynowicz, protestowali lokatorzy również w sprawie budynków, co do których decyzję podjęła komisja do spraw reprywatyzacji, ponieważ nie wiedzieli, co dalej z ich budynkami.

1/4 Protest przed Pałacem Prezydenckim fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 2/4 Protest przy Pałacu Prezydenckim fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 3/4 Protest przed Pałacem Prezydenckim fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 4/4 Protest przed Pałacem Prezydenckim fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl







Podziel się: Bądź na bieżąco:









ran/gp