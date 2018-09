Koniec wakacji w komunikacji miejskiej

Informacje

Jak zapowiedział urząd miasta, od poniedziałku 3 września tramwaje wracają na Puławską.pojadą swoimi podstawowymi trasami.

"Tramwaje Warszawskie zmodernizowały torowisko i dwa zespoły przystankowe, wymieniły słupy trakcyjny i wyremontowały przejazdy. Tramwaje będą jeździć po Puławskiej ciszej, a warszawiacy na pewno docenią zielone torowisko" - czytamy w komunikacie ratusza.

Zmiany na Marynarskiej

ZTM zapowiada również, że od poniedziałku tramwaje będą ponownie jeździć Marynarską do pętli PKP Służewiec. Przywrócone zostanie kursowanie zawieszonych linii 10 i 14 (na trasach podstawowych) oraz linii 18 na trasie zmienionej na Pradze-Północ. Autobusy linii 317 (tylko kierunku krańca Wilanów) i 365 (tylko w kierunku Metro Wilanowska) pojadą ulicami Cybernetyki i Gintrowskiego (d. Rzymowskiego). Natomiast autobusy linii 402 pojadą prosto Marynarską i zawrócą na węźle z trasą S79.

Komunikacja wraca z wakacji

Zmiany czekają też pasażerów na terenie całego miasta w związku z końcem wakacji. Jak informuje ZTM, od 1 września, w dni wolne na ulice znów wyjeżdżają autobusy linii 195, 196, 201 i 214. Zmieniają się rozkłady linii 102, 108, 114, 119, 121, 128, 166, 169, 191, 193 i 202.

Z kolei w poniedziałek ponownie na trasy wyjadą autobusy linii 205, 256, 262, 304, 318, 320, 323, 332, 334, 376, 379 i 412. Na swoje podstawowe trasy wrócą autobusy linii 154, 156 i 157.

Zawieszone na wakacje linie 115, 120, 121, 153, 162, 163, 164, 326, 401, 411, 504, 519 i 522 powrócą na drogi.

Tego dnia przestaną też obowiązywać wakacyjne rozkłady linii: 104, 105, 109, 110, 112, 124, 127, 131, 139, 140, 141, 150, 170, 172, 173, 178, 179, 181, 182, 183, 185, 186, 188, 190, 194, 211, 250, 338, 340, 411, 502, 503, 507, 511, 512, 516, 518, 520, 521, 523, 527, E-1, E-2, E-7, E-9, 700 (zmienione na 200) 704, 708 (zmienione na 210), 709, 710, 712, 713, 714, 719, 723, 724, 727, 729, 731, 739, 742, 750, L20 i L22.

Zmiany na torach

Jak czytamy w komunikacie ZTM zmienią się również rozkłady tramwajowe.

W szczycie składy linii 1, 9, 17, 31 i 33 będą podjeżdżały na przystanki co 4 minuty a nie 5, a linii 3, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 i 35 – co 8 minut a nie 10 jak do tej pory.

Tramwaje linii 2 ponownie mają jeździć wariantowo do pętli Tarchomin Kościelny.

Wraz z wakacjami kończy kursowanie linia zabytkowa – tramwajowa T oraz autobusowa 100.

Częstsze kursowanie metra

Częściej mają jeździć pociągi metra. Na pierwszej linii podjadą na peron: w godzinach szczytu co 2 minuty 20 sekund a nie co 2 minuty 50 sekund jak jest obecnie. Linia M2 będzie kursowała co dwie 2 minuty i 50 sekund a nie 3,5 jak jest teraz. Nie zmieni się za to rozkład jazdy w pozostałych porach dnia oraz w soboty i święta.

Zobacz jak wyglądał remont torowiska na ulicy Puławskiej:

