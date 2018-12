Koniec uÅ¼ytkowania wieczystego. Co powinien zrobiÄ‡ wÅ‚aÅ›ciciel?

Informacje



- Urząd wyśle do wszystkich użytkowników wieczystych informację, że stali się właścicielami gruntów. Może to potrwać nawet trzy-cztery miesiące. Po otrzymaniu pisma, trzeba będzie zgłosić się do urzędu i złożyć deklarację opłaty z 98-procentową bonifikatą - poinformował w piątek wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński.

Od 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostaje przekształcone w prawo własności tych gruntów. Wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński poinformował w piątek, jak obywatele powinni postępować, żeby dopełnić niezbędnych formalności.

- Urząd miasta za pośrednictwem urzędów dzielnic wyśle do wszystkich użytkowników wieczystych zaświadczenie o tym, że przestali być użytkownikami wieczystymi, a stali się właścicielami gruntów. Takie samo zaświadczenie zostanie wysłane przez nas do ksiąg wieczystych, co umożliwi stosowne zmiany w księgach wieczystych - powiedział wiceprezydent. Zaznaczył, że w księdze wieczystej będzie wzmianka o tym, że opłata nie została jeszcze wniesiona.

Informacja z urzędu, potem opłata

Mieszkaniec, po otrzymaniu zaświadczenia z urzędu, powinien zgłosić się do niego, by złożyć pisemne oświadczenie o tym, że chce skorzystać z tak zwanej bonifikaty, czyli wnieść jednorazową opłatę za grunt.

- Obywatel zostanie poinformowany, ile wynosi kwota, którą będzie zobowiązany do wniesienia. Po wniesieniu opłaty otrzyma zaświadczenie, że uregulował należności. Z takim zaświadczeniem dotychczasowy użytkownik wieczysty będzie musiał udać się do wydziału ksiąg wieczystych celem wykreślenia wzmianki o tym, że opłata do tej pory nie była wniesiona. Staramy się, by procedura była możliwie uproszczona, ale te czynności są niezbędne do wykonania - tłumaczył wiceprezydent Soszyński.

Soszyński podał, że informacja o procedurze i kolejności zdarzeń będzie umieszczona na stronie internetowej urzędu miasta oraz dostępna bezpośrednio w urzędach dzielnic.

- W tej chwili nie ma potrzeby, aby dotychczasowi użytkownicy wieczyści zgłaszali się do urzędu. Proszę oczekiwać na zaświadczenie, które państwo od nas otrzymacie. Natomiast to oczekiwanie w większości przypadków przekroczy trzy miesiące. To wynika z procedur. Gros osób ubiegało się w trybie starej ustawy, o zmianę użytkowania wieczystego na własność, wymagane są trzy miesiące, aby tamte wioski wygasły - wyjaśniał wiceprezydent. - Dotychczasowi użytkownicy w ciągu trzech do czterech miesięcy otrzymają od nas stosowne zaświadczenie i wtedy będą proszeni o zgłaszanie się do urzędu - podkreślił.

98 - 60 - 98 procent

Rada Warszawy przywróciła w czwartek 98-proc. bonifikatę przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność. Sesja została zwołana na wniosek prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który chciał wycofać się z obniżenia ulgi do maksimum 60 proc. (tyle wynosi bonifikata za przekształcenie na gruntach Skarbu Państwa) , którą przyjęto tydzień wcześniej. Przeciw obniżaniu bonifikaty byli wówczas radni PiS, a projekt wniósł niespodziewanie wiceprezydent Soszyński.

PAP/b/pm