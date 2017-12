Informacje

Podpisanie umowy w sprawie przekazania zbiorów fot. PAP/Leszek Szymański



Naczelna Organizacja Techniczna podpisała umowę przekazania zbiorów i wyposażenia dawnego Muzeum Techniki na rzecz nowej placówki - Narodowego Muzeum Techniki. - Będziemy mieli instytucję nowoczesną, o charakterze narodowym - podkreślił minister kultury Piotr Gliński.

W piątek w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisano umowę, na mocy której Naczelna Organizacja Techniczna podarowała Narodowemu Muzeum Techniki znaczą większość zbiorów likwidowanego Muzeum Techniki i Przemysłu NOT oraz sprzedało wyposażenie wraz ze zbiorami bibliotecznymi i archiwum. To ostatnie zawiera zarówno dokumentację fotograficzną, jaki plany konstrukcyjne wielu maszyn i urządzeń.

Ministerstwo spłaci zadłużenie

- Kończymy dzisiaj, mam nadzieję, pewien etap, etap dość długi, mniej więcej pół roku zajęło dogadywanie spraw związanych z powstaniem Narodowego Muzeum Techniki - powiedział wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński. - Problem związany z zadłużeniem poprzedniego podmiotu, z faktem, że to Naczelna Organizacja Techniczna dysponowała eksponatami, dokumentacją, wyposażeniem tamtego muzeum, powodował, że postanowiliśmy rozwiązać te kwestie, spłacić zadłużenie NOT i dzisiaj podpisujemy umowę, która jest umową darowizny i sprzedaży - wyjaśnił.

- Chciałem podziękować wszystkim, którzy pracowali przy tym dziele, bo to nie było takie proste ze względów techniczno-legislacyjnych, prawnych. Dzięki temu, w jakimś sensie, porządkujemy sprawy z przeszłości, będziemy mieli instytucję, która - mam nadzieję - będzie instytucją nowoczesną, będzie miała charakter narodowy - podkreślił minister kultury.

- Zależy nam na tym, aby wzbogacić ofertę muzeum, prezentować osiągnięcia technologiczne zarówno w wymiarze historycznym, jak i teraźniejszym – stwierdził cytowany w komunikacie muzeum jego dyrektor Piotr Mady. - Na razie nasze muzeum będzie działać w przestrzeni miejskiej: chcemy w miarę możliwości organizować wystawy plenerowe, takie jak obecnie trwająca i znajdująca się przy wejściu do muzeum wystawa "Wynalazcy" lub zakończona z początkiem grudnia wystawa "FIAT 125p – 50 lat" - zapowiedział.

Niestety, planowany termin otwarcia muzeum pozostaje nieznany.

Mieli problemy finansowe

Największa placówka muzealnictwa technicznego w Polsce, Muzeum Techniki i Przemysłu, od kilku lat borykała się z problemami finansowymi po tym, jak straciła ministerialne dotacje.

Na początku roku zarząd główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, prowadzący muzeum, podjął uchwałę o postawieniu placówki w stan likwidacji. W pierwszych dniach czerwca MKiDN poinformowało, że z inicjatywy ministra kultury doszło do porozumienia z MNiSW oraz władzami Warszawy w celu utworzenia Narodowego Muzeum Techniki. Resort podał, że współorganizatorzy są gotowi prowadzić rozmowy z NOT w sprawie uregulowania jego zadłużenia.



Muzeum Techniki i Przemysłu NOT rozpoczęło działalność w 1955 r., kontynuując prace przedwojennego Muzeum Przemysłu i Techniki.

PAP/kz/b