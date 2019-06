Informacje

Weekendowe zmiany w komunikacji fot. ZTM

Zarząd Transportu Miejskiego zmienia rozkłady jazdy komunikacji miejskiej w najbliższych dniach. Powód: zakończenie roku szkolnego i święto Bożego Ciała.

Pierwsze zmiany zaplanowano na środę 19 czerwca.

- Z jednej strony jest to koniec roku szkolnego, dlatego młodzież prawdopodobnie będzie chciała uczcić ten dzień, a z drugiej strony - jest to początek długiego weekendu. W związku z tym pracujemy w nocy ze środy na czwartek tak jak standardowo w nocy z piątku na sobotę - powiedziała Magdalena Potocka z zespołu prasowego Zarządu Transportu Miejskiego.

W środę linie nocne będą kursowały według weekendowego rozkładu jazdy. Także dla metra będzie obowiązywał piątkowy rozkład jazdy z kursami nocnymi.

Jak podkreśliła Potocka, środowy wieczór to dla wielu mieszkańców Warszawy początek długiego weekendu. - Wiele osób będzie później wracało do domu, wiele osób spędza czas nad Wisłą i później próbuje dostać się do domu. W związku z tym zostanie uruchomiona linia 385, która jest linią weekendową - kursuje popołudniami i nocą - powiedziała.

Autobusem będzie można dojechać między innymi nad rzekę. Trasa autobusu będzie prowadziła przez plac Konstytucji, Trasę Łazienkowską, Wybrzeże Kościuszkowskie, Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Gdyńskie i plac Wilsona.

Zmiany w Boże Ciało

W święto Bożego Ciała (20 czerwca) autobusy, tramwaje i pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej będą kursowały według świątecznego rozkładu jazdy.

Kursowanie linii 126 i 800 zostanie zawieszone. 385 będzie podjeżdżało na przystanki zgodnie z rozkładem niedzielnym. Dla autobusów linii nocnych będzie obowiązywał rozkład weekendowy.

Jednocześnie czwartek będzie pierwszym dniem zwiększenia liczby autobusów dojeżdżających nad Jezioro Zegrzyńskie. Od 20 do 23 czerwca linie 705 (Metro Marymont – Rynia) i 735 (Metro Marymont – Zegrze Płd.) będą zapewniały łącznie trzy kursy na godzinę. Usprawnienie dojazdu nad Jezioro Zegrzyńskie w weekendy zostanie utrzymane do końca wakacji.

Metro będzie kursowało według niedzielnego rozkładu jazdy wraz z kursami nocnymi.

Sobotnie rozkłady jazdy w piątek

W piątek (21 czerwca) dla autobusów i tramwajów będą obowiązywały sobotnie rozkłady jazdy, ale nie obejdzie się bez dodatkowych zmian.

Zostaną uruchomione linie: 317, 326, 331, 340, 345, 397, 401, 402, 409, E-1 i E-9. Częściej będą kursowały autobusy linii: 105 (na trasie Os. Górczewska – Rondo Daszyńskiego), 122, 132, 138, 145,150, 155, 160, 162, 167, 186, 189, 190 (na trasie CH Marki – Metro Ratusz Arsenał), 217, 504, 507, 509, 511, 512, 517 (na trasie Ursus Niedźwiadek – Centrum), 520, 523, 527, 709, 710, 719, 723 i 739.

Dla autobusów numer 385 będzie obowiązywał sobotni rozkład jazdy. Linie nocne wyjadą na ulice zgodnie z rozkładem weekendowym. Do obsługi linii 187 i 501 zostaną skierowane dłuższe autobusy. Linia 300 nie będzie kursowała.

Tramwaje wybranych linii będą częściej podjeżdżały na przystanki: 2 w kursach podstawowych co 7,5 min, a w kursach dodatkowych z Tarchomina Kościelnego co 7,5 min przed południem i co 15 min po południu; 17, 24 i 26 co 7,5 min, a 31 co 5 min. Zostanie uruchomione kursowanie linii 41 z częstotliwością 10-15 min.

Metro będzie kursowało według piątkowego rozkładu jazdy.

Pociągi SKM będą podjeżdżały na stacje zgodnie z rozkładem jazdy dnia świątecznego.

Warszawskie Linie Turystyczne w sobotę

22 czerwca nie będzie kursowała linia 385.

Najbliższa sobota będzie pierwszym dniem kursowania kolejnych Warszawskich Linii Turystycznych – autobusowej linii 100 i tramwajowej "teTki".

"Setka" będzie rozpoczynała kursy na placu Zamkowym, Podwalem i Wybrzeżem Gdyńskim dojedzie do mostu Śląsko-Dąbrowskiego, później Wybrzeżem Szczecińskim do mostu Józefa Poniatowskiego, z powrotem na lewy brzeg, Alejami Ujazdowskimi, przez plac Unii Lubelskiej do Koszykowej, dalej Towarową, Grzybowską, aleją Jana Pawła II i Senatorską do placu Zamkowego.

Tramwaje linii T będą wyruszały placu Narutowicza, mostem Józefa Poniatowskiego dojeżdżały na Pragę i wracały na Ochotę mostem Śląsko-Dąbrowskim.

Linie 100 i T będą obsługiwane zabytkowym taborem.

ab,PAP/ran