Koniec kolejek do zoo.

Bilety kupisz w telefonie

1/2 Nowa aleja główna zoo fot. Urząd m.st. Warszawy 2/2 Nowe wejście od ul. Jagiellońskiej fot. Urząd m.st. Warszawy



Goście stołecznego zoo mogą oszczędzić sobie "przyjemności" czekania w kolejce do kasy. Wejściówki do ogrodu są już dostępne w aplikacji mobilnej. Zwiedzający błyskawicznie przechodzą przez bramki po okazaniu kodu QR.

Stołeczny ratusz chwali się w komunikacie prasowym, że od 21 lipca odwiedzający zoo mogą zapłacić za bilety za pośrednictwem aplikacji mPay. Twierdzą, że platforma jest przejrzysta i łatwa w obsłudze.

Przelewu można dokonać jeszcze w drodze do ogrodu. Po dotarciu do bramy wystarczy pokazać obsłudze ekran telefonu z wyświetlonym kodem QR. Potem pozostaje tylko wejść i zwiedzać.

Aplikacja jest już dobrze znana warszawiakom. Do tej pory można było za jej pomocą opłacać przejazdy komunikacją. Tak samo, jak podczas zakupu biletów ZTM, wystarczy wybrać rodzaj i liczbę wejściówek do zoo, a następnie zatwierdzić płatność kodem PIN. Do standardowej ceny biletu doliczana jest jednak niewielka prowizja.

- Nasze zoo w tym roku obchodzi już 90. urodziny, ale ciągle idzie z duchem czasu. Cieszę się, że warszawiacy z takim entuzjazmem przyjęli kolejną nowość - płatność za bilety przez telefon. To duża oszczędność czasu dla zwiedzających oraz mniejsze kolejki do kas – mówi Andrzej Kruszewicz, dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.

- Z roku na rok odwiedza nas coraz więcej osób. W 2017 r. naliczyliśmy blisko 787 tysięcy gości. Patrząc na dużą frekwencję w tym sezonie, spodziewamy się, że padnie teraz kolejny rekord - dodaje.

Zoo jak nowe

Od początku lipca goście Miejskiego Ogrodu Zoologicznego mogą spacerować po wyremontowanej alei głównej – przypominają przy okazji urzędnicy. Wyrównana została nawierzchnia, zamontowano nowe ławki, latarnie, a także posadzono tysiące drzew i krzewów, które mają zachęcać do relaksu na świeżym powietrzu – informuje ratusz.

Szeroka i równa ścieżka ułatwia swobodny przejazd z wózkami dla dzieci oraz zapewnia komfort osobom niepełnosprawnym.

Oprócz wymiany najważniejszej arterii, zoo otrzymało na swój okrągły jubileusz dwa prezenty – nowe wejście od strony ul. Jagiellońskiej i stawy dla żółwi błotnych. Z okazji dziewięćdziesięciolecia w każdym tygodniu organizowane są dodatkowe atrakcje m.in. gry plenerowe, wystawy i warsztaty edukacyjne.

Zobacz jak wygląda nowe wejście:

Nowe wejście do zooLech Marcinczak, tvnwarszawa.pl mn/r