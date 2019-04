Koncerty, spektakle, filmy. Ożywiają plac Defilad

Informacje

Motywem przewodnim 6. edycji "Placu Defilad" będzie trzydziesta rocznica pierwszych, demokratycznych wyborów z 1989 roku. Oficjalne otwarcie cyklu imprez artystycznych zaplanowano 1 czerwca, choć pierwsze wydarzenia odbędą się już w ostatni dzień kwietnia.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji wydarzeń na placu Defilad brzmi "Drugie lato wolności". Impreza rozpocznie się 30 kwietnia od cyklu spektakli "Narkotyki" według Witkacego w reżyserii Oskara Sadowskiego. Plenerowe przedstawienie będzie grane przed Pałacem Kultury i Nauki do 4 maja bieżącego roku.

- Ten projekt "Plac Defilad" zmienia się od kilku lat, ale to - co jest najważniejsze - zmienia też miasto, zmienia sposób myślenia o tym, jaką rolę i funkcję w mieście ma pełnić miejska instytucja publiczna, w jaki sposób ma się komunikować z mieszkańcami, ze swoimi odbiorcami, w jaki sposób współpracować z innymi instytucjami - powiedziała dyrektorka-koordynatorka do spraw kultury i komunikacji społecznej w ratuszu Aldona Machnowska-Góra.

Zwróciła uwagę, że "Plac Defilad" zmienia też "sposób myślenia o przestrzeni w mieście".

- Chcę powiedzieć, że to bardzo dobry pomysł, żeby "Plac Defilad" w tym roku to było "Drugie lato wolności". Gratuluję autorom czy autorowi tego tytułu i tego, żeby wokół wolności - 1989, 2019 rok - był skumulowany program tegorocznego "Placu Defilad" - podkreśliła Machnowska-Góra.

"Toast dla Tomasza Stańko"

Główne punkty interdyscyplinarnego programu 6. "Placu Defilad" przedstawił zastępca dyrektora Studio teatrgalerii Tomasz Plata. - Jestem pierwszym kuratorem w historii tego projektu, co napawa mnie duma, ale także obawą. Projekt przez wszystkie poprzednie lata był wielkim sukcesem. Nie wiem, czy potrzebuje kuratora - powiedział.

Jak dodał, pomysł na tegoroczną tematykę wydaje się oczywisty, choć niełatwy w realizacji. - Trzydziesta rocznica pierwszych, demokratycznych wyborów z 1989 roku była absolutnie oczywistym kontekstem, wokół którego chcieliśmy zbudować nasz program. Ale też od razu wiedzieliśmy, że nie chcemy robić akademii ku czci i nie chcemy opowiadać o wielkiej historii. Chcemy opowiadać o małych historiach, przypominać sobie samym i innym, jak w naszej pamięci te ostatnie 30 lat jakoś się zapisało, przy okazji się też dobrze bawić - stwierdził.

Kurator "Placu Defilad" zwrócił uwagę, że "wyjątkową dumą i zadowoleniem napawa" go organizacja wielkiego koncertu w dniu urodzin muzyka (11 lipca) pod tytułem "Toast dla Tomasza Stańko". - Będziemy mieć premierowe wykonanie nowego materiału duetu Skalpel. Myślę, że jednej z największych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej w obiegu międzynarodowym. Skalpel przygotuje na ten wieczór premierowy, debiutancki materiał zbudowany wokół sampli wybranych z dorobku Tomasza Stańko - wyjaśnił.

Zapowiedział, że w koncercie weźmie udział grono muzyków zagranicznych, którzy znali lub współpracowali z polskim trębaczem. Wśród nich znajdzie się skład zespołu nowojorskiego, z którym Stańko nagrywał ostatnie płyty. Będzie też prezentacja elektronicznej muzyki eksperymentalnej z udziałem aktorki Ireny Jun.

I książki i opera

Plata zwrócił też uwagę na przygotowane na zakończenie "Placu Defilad" międzynarodowe czytanie (7 września). - Razem z redakcją tygodnika "Polityka" zorganizujemy akcję pod hasłem "Międzynarodowe czytanie 2019". Przygotujemy dla państwa listę 20 książek, które ukazały się po polsku w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy i zaprezentujemy tę listę książek z hasłem "Powinniście to przeczytać, aby zrozumieć świat" - wyjaśnił.

Jak zapowiedział dyrektor Studio teatrgalerii Roman Osadnik "15 czerwca przestrzeń placu Defilad zmieni się w chyba największą w Polsce przestrzeń operową". - Dla 5 tysięcy widzów powstanie tu widownia, wielka scena, na której zobaczymy gwiazdy światowej wokalistyki - Aleksandrę Kurzak, Roberta Alagnę, Andrzeja Dobbera, Chór Filharmonii Narodowej, Orkiestrę Sinfonia Varsovia. I cały ten zespół zaprezentuje w inscenizowanej wersji koncertowej w reżyserii Natalii Korczakowskiej operę Giacomo Pucciniego "Madama Butterfly" - wyjaśnił.

Trzy miesiące atrakcji

Dodał, że zapowiada się naprawdę imponująca, multimedialna inscenizacja.

Głównymi punktami programu tegorocznej edycji akcji będą między innymi: punkowy musical inspirowany życiem i twórczością Roberta Brylewskiego pod tytułem "Złota skała" (6 lipca); trzy fotokoncerty (projekcje wybranych zdjęć) fotoreporterów średniego pokolenia - Kuby Dąbrowskiego, Rafała Milacha i Michała Szlagi; Dzień Dziecka, podczas którego przed PKiN powstanie Terenowe Studio Nadawcze, w którym dzieci realizować będą materiały do telewizyjnego serwisu informacyjnego; pokaz wybranych filmów, w których zapisano "coś ważnego z doświadczeń polskiej transformacji"; autorski projekt Marcina Maseckiego pod tytułem "Urodziny kompozytorów", podczas których przybliżana będzie ich twórczość; koncert pod tytułem "Wybraliśmy wolność" (4 czerwca) pod kierownictwem Smolika, w którym wystąpią zaproszeni przez niego goście, między innymi Mela Koteluk, Tomek Lipiński, Muniek Staszczyk i Daria Zawiałow.

Ponadto w programie "Placu Defilad" znajdzie się kilkadziesiąt innych imprez z rozmaitych dziedzin sztuki, między innymi cykl projekcji współorganizowanych z Docs Against Gravity.

Wydarzenia odbywać się będą do 7 września.

