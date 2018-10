"Komunikacja powinna być darmowa dla płacących w Warszawie podatki"

Informacje

BEZPIECZEŃSTWO:

1. Na warszawskich ulicach kilkadziesiąt osób rocznie traci życie. Jak poprawić poziom bezpieczeństwa, szczególnie tych narażonych najbardziej - pieszych?

Bardzo niebezpieczne dla pieszych są mosty. Nie ma tam żadnego zabezpieczenia pomiędzy pasem ruchu, a chodnikiem. Bezwzględnie należy wprowadzić w tych miejscach barierki. Często tez przejścia dla pieszych są zupełnie niewidoczne dla samochodów. Należy je lepiej oznakować, choćby poprzez naziemne oznaczenie świetlne, aktywne w razie zbliżania się pieszego.

2. Czy prezydent, jako urzędnik rejestrujący zgromadzenia, powinien brać w nich udział? Czy wybierze się Pan/Pani na Marsz Niepodległości, Paradę Równości lub inne, podobne wydarzenie?

Będę uczestniczyć w marszach, które maja na celu łączenie, a nie podział warszawiaków. Marsz Niepodległości jest ukoronowaniem naszej historii i marzę, aby wszyscy Polacy, bez względu na upodobania polityczne wzięli w nim udział. Ja na pewno będę.

3. Czy straż miejska powinna być zlikwidowana, zreformowana czy działać na dotychczasowych zasadach?

Uważam, ze straż miejska nie spełnia swoich założeń. Punktowy system oceny strażników powoduje, ze skupiają się wyłącznie na wystawianiu mandatów, zamiast dbać o realne bezpieczeństwo warszawiaków. Dlatego uważam, że reforma może okazać się niewystarczająca i należałoby się skupić na likwidacji straży miejskiej, na konto solidnego wzmocnienia policyjnego oddziału prewencji.

4. Jak i kiedy zamierza Pan/Pani rozwiązać problem bezpieczeństwa rowerzystów na moście Poniatowskiego?

Zarówno dla bezpieczeństwa rowerzystów, jak i kierowców najlepszym rozwiązaniem byłaby kładka dla rowerzystów.

5. Czy zamierza Pan/Pani wprowadzić nowe strefy, w których legalnie będzie można pić własny alkohol? Jeśli tak, gdzie?

Uważam, ze jest to dobry pomysł. W tym przypadku idealnie swoją role spełniłby e-voting, czyli forma referendum lokalnego. To mieszkańcy zadecydowaliby o lokalizacji takiego miejsca, być może nawet w każdej dzielnicy.

KOMUNIKACJA:

6. Czy powinny powstać nowe buspasy? Jeśli tak, proszę podać priorytetowe lokalizacje.

Jeśli chodzi o buspasy, to nie jest ich mało. Uważam, że lepszym rozwiązaniem byłoby zwiększenie ich wydajności, poprzez udostępnienie ich samochodom z minimum trzema pasażerami.

7. Ile powinna kosztować pierwsza godzina parkowania w płatnej strefie?

Uważam, że obecne ceny za parkowanie nie są niskie i nie powinno się ich zwiększać.

8. Czy strefa płatnego parkowania powinna zostać rozszerzona? Jeśli tak, o jakie obszary.

Strefa płatnego parkowania nie jest mała, a ceny nie są niskie. Należałoby zwiększyć ilość płatnych parkingów podziemnych w centrum, aby to parkowanie było łatwiejsze i dostępne dla większej ilości samochodów.

9. Czy dopuszcza Pan/Pani wprowadzenie opłat za wjazd do centrum miasta? Ile powinna wynosić taka opłata?

Problem nie leży w opłacie za wjazd do centrum, tylko w złym zarządzaniu infrastrukturą miejską. Po co ograniczać wjazd do centrum poprzez opłaty, skoro można wybudować nowe parkingi podziemne pod głównymi placami Śródmieścia, co udrożni ruch i ułatwi szybkie i bezpieczne poruszanie się po mieście i parkowanie.

10. Lotnisko Chopina - zlikwidować czy rozwijać?

Lotnisko Chopina powinno spełniać rolę lotniska stolicy, ale nie przyjmie już więcej ruchu lotniczego, który się dynamicznie rozwija, więc ten rozwój powinien być skierowany np. na Modlin. W dużych metropoliach, np. Londyn jest czasem po kilka lotnisk międzynarodowych i to jest słuszne rozwiązanie.

11. Ile powinien kosztować bilet jednorazowy normalny w komunikacji miejskiej, ile miesięczny, a ile kwartalny?

Komunikacja powinna być darmowa dla osób płacących w Warszawie podatki.

12. Jak zamierza Pan/Pani poradzić sobie z problemem nielegalnego parkowania?

Problemu z nielegalnym parkowaniem nie będzie, jeśli mieszkańcy będą mieli gdzie parkować. Należy zainwestować w większą ilość parkingów, szczególnie podziemnych pod głównymi placami miejskimi.

INWESTYCJE:

13. Proszę wskazać pięć priorytetowych inwestycji tramwajowych, które zamierza Pan/Pani przeprowadzić w trakcie swojej kadencji.

Przede wszystkim ważna jest modernizacja większości torowisk. Jeśli chodzi o nowe linie, to priorytetowe jest doprowadzenie tramwaju do Wilanowa i na Białołękę

14. Czy planuje Pan/Pani rozpocząć budowę nowych linii metra? Jeśli tak, to ilu i gdzie (proszę wskazać odcinki).

Oczywiście linie metra metra są ważną inwestycją determinującą rozwój Warszawy. Należy je rozbudowywać sukcesywnie. Budowa drugiej linii na raz to paraliż komunikacyjny miasta, dlatego trzeba to rozważnie zaplanować.

15. Czy zamierza Pan/Pani wybudować nowe mosty przez Wisłę? Jeśli tak, to jakie i gdzie?

Tak, w planach mam dwa mosty: pierwszy przy ulicy Bartyckiej, który będzie łukiem triumfalnym 1920 roku, a drugi to Most Żoliborski.

16. Jakie są najpilniejsze inwestycje drogowe? Proszę podać pięć konkretnych, które zrealizuje Pan/Pani w pierwszym roku urzędowania.

Najważniejsze jest wyprowadzenie ruchu ciężarowego z Warszawy. Ponadto Południowa Obwodnica musi być zakończona jak najszybciej.

17. Tylko 37 procent powierzchni Warszawy pokryte jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Jak przyspieszyć proces ich uchwalania? Które plany powinny powstać (lub zostać zmienione) w pierwszej kolejności?

Obecna sytuacja jest efektem skasowania stanowiska głównego architekta Warszawy, który był projektantem i koordynatorem wyglądu Warszawy i miejscowego planu zagospodarowania. Jeśli przywrócimy stanowisko głównego architekta, to politykę przestrzenną Warszawy zaczniemy wdrażać od miejscowych planów zagospodarowania. Uważam, że taka sytuacja jak dzisiaj jest skandaliczna i stworzona wyłącznie pod deweloperów.

18. Zieleń, wieżowce czy niska zabudowa? Jak powinien wyglądać plac Defilad?

Już jest rozstrzygnięty konkurs na zagospodarowanie placu Defilad i zwycięski projekt bardzo mi się podoba i będę dążył do jego realizacji - budowy Central Parku.

19. W jaki sposób ograniczyć reklamowy chaos w mieście?

Wystarczy przywrócić skasowane stanowisko głównego architekta Warszawy, który zadba o estetyczny wygląd i architekturę Warszawy.

SPRAWY SPOŁECZNE:

20. Czy wprowadzi Pan/Pani możliwość wykupu mieszkań komunalnych? Proszę wyjaśnić krótko, na jakich zasadach.

Możliwość wykupu mieszkań komunalnych to pierwszy punkt mojego programu. Należy wprowadzić taką możliwość z 3-procentową bonifikatą za każdy rok użytkowania, maximum 90 procent.

21. Jak skrócić kolejki oczekujących po przydział mieszkania komunalnego?

Ogromne kolejki po przydział mieszkania komunalnego to skandal, tym bardziej, że mamy w Warszawie kilka tysięcy pustostanów! Trzeba uzdrowić politykę mieszkaniową miasta, a nowe mieszkania budować, a nie udawać działania.

22. Czy będzie Pan/Pani budował tanie mieszkania na wynajem?

Mieszkania na wynajem to bardzo ważna inwestycja. Finansując ze środków spółki miejskiej warto wybudować takie mieszkania na uzbrojonych i przygotowanych miejscach na obrzeżach miasta.

23. Za nami pięć edycji budżetu partycypacyjnego. Czy należy go kontynuować na obecnych zasadach czy coś wymaga poprawy?

W kwestii budżetu partycypacyjnego najważniejsze jest, aby była możliwość głosowania "przeciw", której obecnie nie ma. Pozwoli to uwiarygodnić ideę budżetu partycypacyjnego, która obecnie kuleje i niestety nie ma obywatelskiej formy.

EKOLOGIA:

24. Proszę podać najważniejsze pomysły na walkę ze smogiem.

W pierwszej kolejności należy podłączy centralne ogrzewanie w bardzo wielu mieszkaniach, które w XXI wieku jeszcze go nie mają. To jest realna walka ze smogiem na dużą skalę.

KULTURA:

25. Czy zamierza Pan/Pani wybudować Muzeum Sztuki Nowoczesnej i TR Warszawa oraz siedzibę Sinfonii Varsovii według istniejących projektów?

To są bardzo ważne sprawy warszawskiej kultury, które oczywiście należy finansować, ale priorytetowym problemem są dla mnie warunki życia ogromnej rzeszy warszawiaków, którzy nie mają kanalizacji, czy centralnego ogrzewania. Bo niedopuszczalne jest, aby warszawiacy w centrum stolicy mieszkali w XIX-wiecznych warunkach, uderzających w ludzką godność.

26. Czy będzie Pan/Pani organizować miejskiego Sylwestra? Jeśli tak, w którym miejscu?

Tak, zorganizuję miejskiego Sylwestra na błoniach Stadionu Narodowego.

SPORT:

27. Czy imprezy biegowe powinny być organizowane w centrum miasta czy lepiej przenieść ich organizację na obrzeża?

Imprezy biegowe powinny być organizowane na obrzeżach miasta tak, żeby zminimalizować zakłócenia w normalnym ruchu ulicznym i komunikacji miejskiej.