Komunikacja miejska na urlopie. Zmiany w rozkładach

Wakacyjne zmiany w kursowaniu autobusów będą wprowadzane w trzech terminach. Pierwsze Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził w sobotę.

Zmiany w rozkładzie autobusów

Zawieszono kursowanie linii. W dni wolne od pracy nie pojedziemy też autobusami linii

"Natomiast według wakacyjnych rozkładów jazdy pojadą autobusy linii 156 (ze zmianą trasy, za 256), 157 (również zmiana trasy, za 205) i 735 (sezonowe wzmocnienie linii w dni wolne od pracy)” - informuje Zarząd Transportu Miejskiego.

Z kolei od 25 czerwca zawieszone będzie kursowanie linii 304, 318, 320, 323, 332, 334, 376, 379 i 412, a według wakacyjnych rozkładów jazdy pojadą autobusy linii 196, 201 (z wycofaniem z ulicy Żołnierzy Wyklętych), 262, L20, L22 i 154 (z dodatkowymi kursami, za 320).

Ponadto, zawieszone zostaną kursy szkolne linii 115, 120, 121, 153, 162, 163, 164, 326, 401, 411, 504, 519 oraz 522.

Od 30 czerwca ZTM wprowadzi wakacyjne rozkłady jazdy dla linii: 102, 104, 105, 108, 109, 110, 112, 114, 119, 121, 124, 127, 128, 131, 139, 140, 141, 150, 166, 169, 170, 172, 173, 178, 179, 181, 182, 183, 185, 186, 188, 190, 191, 193, 194, 202, 211, 250, 338, 340, 411, 502, 503, 507, 511, 512, 516, 518, 520, 521, 523, 527, E-1, E-2, E-7, E-9, 700, 704, 708, 709, 710, 712, 713, 714, 719, 723, 724, 727, 729, 731, 739, 742 i 750.

Zmiany w Tramwajach Warszawskich i w metrze

Od 25 czerwca inaczej pojadą również tramwaje. W godzinach szczytu rzadziej kursowały będą składy linii 1, 9, 17, 33 (zmiana częstotliwości z 4 na 5 minut), 31 (z 3-4 na 4-5 minut), 3, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35 oraz 70 (z 8 na 10 minut).

Zawieszone zostaną także wybrane kursy linii 2 na trasie Tarchomin Kościelny – Metro Młociny.

Od 2 lipca zmieni się rozkład jazdy metra w godzinach szczytu. Pociągi linii M1 będą podjeżdżały na stacje nie co 2 minuty 20 sekund jak obecnie lecz co 2 minuty 50 sekund. Linia M2 będzie kursowała co 3,5 minuty. Obecnie kursuje co 2 minuty 50 sekund. Nie zmieni się za to rozkład jazdy w pozostałych porach dnia oraz w soboty i święta.

Bez zmian w okresie wakacyjnym kursować będzie Szybka Kolej Miejska.

