- Chyba zwycięży pan Trzaskowski. Widzę problem głównie taki, że obaj panowie są takimi emblematycznymi reprezentantami swoich partii. Reprezentują cechy dobre i złe swoich ugrupowań - mówił profesor Andrzej Rychard, socjolog.

"Może być trudnym starciem"

Jego zdaniem Rafał Trzaskowski ma "rzut modernizacyjny, nie do końca zawsze autentyczny", a Patryk Jaki "zaciekłość, ale w miarę nowoczesną".

- Może być, że druga tura będzie trudnym starciem między Trzaskowskim a Jakim - twierdzi Rychard.

Gości programu zastanawiali się, kto z pozostałych kandydatów będzie zabierał głosy tej dwójce. – Mam wrażenie, że Jacek Wojciechowicz szykuje sobie dobre miejsce, żeby oddać poparcie przed drugą turą – mówił dziennikarz Konrad Piasecki.

Wymienił też nazwisko Jana Śpiewaka. - Jeżeli wystartuje, to słowo daję, nie mam pojęcia, komu bardziej będzie odbierał głosy, bo przecież to jest twarz antyreprywatyzacyjnego ruchu, który doprowadził do tego, co dzisiaj mamy – przekonywał Piasecki.

Później ocenił jednak, że Śpiewak może odbierać głosy Trzaskowskiemu, ale zdecydowanie bardziej Jakiemu.



- W Śpiewaku rzeczywiście jest ta autentyczność Jakiego, ale bez pisowskiej otoczki, i pewien rodzaj nowoczesności platformianej, ale bez platformianej otoczki. Ale Jaki i Trzaskowski zdecydowanie jednak dominują – skwitował Rychard.

Wybory jesienią

Dotychczas start w wyborach ogłosili Rafał Trzaskowski (kandydat PO, popierany przez Nowoczesną), Patryk Jaki (Zjednoczona Prawica), a także były wiceprezydent stolicy Jacek Wojciechowicz i Jakub Stefaniak (PSL).

Pierwsza tura wyborów samorządowych może się odbyć w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada. Wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw.

