Komórkę naładujesz w autobusie

Kilkaset autobusów z łączem USB fot. MZA



W 200 autobusach miejskich pojawiły się podwójne gniazdka USB umożliwiające podładowanie telefonu, laptopa albo tableta. Jak zapowiadają Miejskie Zakłady Autobusowe, wkrótce ładowarek będzie jeszcze więcej.

Będzie więcej

W pierwszych 200 autobusach miejskiego przewoźnika zainstalowano ładowarki, do których można podpiąć kabel ze złączem USB. Każde urządzenie posiada dwa porty, co umożliwia korzystanie z nich jednocześnie dwóm pasażerom.

Ładowarki pojawiły się w pojazdach z zajezdni Ostrobramska (w 2/3 taboru tego oddziału). Miejskie Zakłady Autobusowe zapowiadają, że to dopiero początek.

"Ładowarki USB znajdą się bowiem we wszystkich zamawianych obecnie autobusach dla Miejskich Zakładów Autobusowych. To oznacza, że w ciągu roku w naszych pojazdach warszawiacy będą mogli korzystać z co najmniej 160 kolejnych portów USB" - czytamy w komunikacie spółki.

Ponadto, MZA przypominają, że w ponad 1000 autobusów można już korzystać z bezpłatnego, bezprzewodowego internetu, a instalacje Wi-Fi znajdą się również we wszystkich zamawianych pojazdach.

