"Świecki charakter urzędu"

Podczas konferencji prasowej przed siedzibą warszawskiej kurii rzecznik komitetu Wygra Warszawa Sebastian Liszka poinformował, że kandydat na prezydenta stolicy Jan Śpiewak podpisał w czwartek deklarację stowarzyszenia Kongres Świeckości, czyli inicjatywy na rzecz świeckiego państwa.

- Deklaracja zakłada, że w przypadku wyboru na urząd prezydenta miasta stołecznego Warszawy zobowiązuje się - i my jako komitet zobowiązujemy się - do egzekwowania świeckiego charakteru podległego nam urzędu z poszanowaniem zasady neutralności światopoglądowej i wyznaniowej - mówił Liszka.Max Bojarski z Kongresu Świeckości poinformował, że w deklaracji kandydat zobowiązuje się, że urzędy będą wolne od symboliki religijnej, środki miejskie dla instytucji będą udzielane bez preferencji dla Kościoła, Paradzie Równości zostanie przyznany patronat, a polityka urzędu będzie oparta na poszanowaniu praw człowieka.Stołeczna radna niezależna Paulina Piechna-Więckiewicz przypomniała, że prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podczas swojego urzędowania zawierzyła mieszkańców stolicy Matce Bożej Łaskawej.

- Uważamy za niedopuszczalne w stolicy europejskiego kraju, którego konstytucja gwarantuje bezstronność władz w sferze światopoglądowej, aby wiara urzędującego prezydenta, prezydentki, wpływała na sposób wykonywania jej bądź jego mandatu - mówiła. Jak dodała, "Warszawa to miasto różnorodności", gdzie żyją osoby wyznania rzymsko-katolickiego, prawosławnego, judaistycznego, muzułmańskiego oraz ateistów, którzy "wierzą w świecki samorząd".



Przypomniała, że była jedyną radną, która głosowała przeciw, kiedy Rada Warszawy przyznawała 6 milionów złotych na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.

Ginekolog 24 na dobę

Rozenek też podpisał

Według Hanny Gospodarczyk z Wygra Warszawa, nie może być tak, że samorząd w uroczystościach "zawsze wkłada komponent religijny". - Dla nas wszystkich jednym z ważniejszych punktów tej deklaracji jest zagwarantowanie świeckości edukacji - takiej edukacji, która jest oparta na wiedzy, takiej edukacji, która nie uprzywilejowuje osób wyznania rzymsko-katolickiego, takiej edukacji, która uczy o przemocy, o dyskryminacji, która uczy o prawach człowieka, która uczy o równości płci, a nie takiej, która kieruje się jedynie biblijnymi uprzedzeniami - podkreśliła. Dodała, że komitet Wygra Warszawa chciałby, aby w stołecznych szkołach pojawiły się lekcje filozofii.- Wszystkie jako kobiety musimy mieć prawo do świadczeń gwarantowanych przez NFZ. Nie może być takiej sytuacji, że w szpitalu odmawia nam się z powodu klauzuli sumienia jakichś świadczeń zdrowotnych - zaznaczyła Gospodarczyk. - Jako komitet mówimy, że kiedy będziemy rządzić tym miastem, zawsze będzie ginekolog dostępny 24 godziny na dobę, który będzie w stanie wypisać receptę na antykoncepcję awaryjną. To jest medycyna, to nie jest ideologia. To jest podstawowa opieka zdrowotna, to jest troska o nasze bezpieczeństwo, o naszą godność i o nasze zdrowie - oświadczyła.

Bożena Przyłuska z Kongresu Świeckości poinformowała, że deklaracje stowarzyszenia zostały wysłane do wszystkich kandydatów i kandydatek na prezydenta. Do tej pory pozytywnie, oprócz Śpiewaka, odpowiedział tylko Andrzej Rozenek, kandydat SLD Lewica Razem.



Podczas konferencji Gospodarczyk zaapelowała, aby taką deklaracje podpisał kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, a Piechna-Więckiewicz zaapelowała, aby podpisał ją również kandydat Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki.

