Posiedzenie komisji weryfikacyjnej fot. TVN24

Komisja weryfikacyjna zajmuje się sprawami odszkodowań dla mieszkańców zreprywatyzowanych kamienic. Pomimo wezwania na posiedzenie nie stawili się prezydent Warszawy i jego zastępca.

W czwartek przesłuchani będą: Alicja Kruszewska z Jagiellońskiej 27, Bożena Baranek z Dahlberga 5 oraz Leszek Bryłka i Anna Błażewicz z Noakowskiego 16. Komisja wysłała również pismo do władz Warszawy.

Posiedzenie rozpoczęło się po godzinie 10.

10.15 Robert Kropiwnicki (Platforma Obywatelska), na początku zaapelował do Patryka Jakiego, przewodniczącego komisji, żeby nazywać posiedzenie spotkaniem, a nie rozprawą. - Nasza ustawa nie daje nam uprawnień, żeby w postępowaniu od decyzji odszkodowawczej, prowadzić rozprawę. Obawiam się, że prowadzenie dowodów w postaci zeznań świadków w trakcie takiego spotkania może doprowadzić do tego, że te zeznania nie będą miały żadnej wartości prawnej. Dzisiejsze posiedzenie komisji, może nie przy kawie i ciasteczkach, to może być spotkanie komisji, a nie rozprawa. Musimy działać w granicach prawa - tłumaczył.

Patryk Jaki z kolei stwierdził, że "zwrócił się z wnioskiem, aby w trakcie posiedzenia komisji, nie było ciastek, bo są niezdrowe, tylko pełnoziarniste pieczywo.

10.20 Rozpoczęło się przesłuchania Alicji Kruszewskiej w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienie za reprywatyzację budynku przy Jagielońskiej 27.

Komisja wezwała Jakiego i Trzaskowskiego

Jak zapowiadał wiceprzewodniczący komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta, który ubiega się o mandat europosła z warszawskiej listy PiS, na posiedzenie wezwani zostali prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i wiceprezydent Paweł Rabiej.

Kaleta zaznaczył, że co prawda Trzaskowski nie brał udziału w reprywatyzacji, ale jest "kontynuatorem rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz w takim sensie, że oboje są przedstawicielami PO i jako PO ponoszą odpowiedzialność za to, co się działo w Warszawie". Dodał, że Rabiej będąc jeszcze w komisji weryfikacyjnej mówił, że trzeba wypłacać odszkodowania i głosował za decyzjami komisji w tej sprawie. Gdy został wiceprezydentem Warszawy, "kontynuuje z Rafałem Trzaskowskim politykę Hanny Gronkiewicz-Waltz udawania, że w Warszawie tysiącom mieszkańców nie działa się krzywda w związku z reprywatyzacją".

Trzaskowski odniósł się do zapowiedzi wezwania go przed komisję - stanowisko jej członków ocenił jako "spektakl polityczny dzień przed wyborami".

O wezwaniu na komisję w podobnym tonie wypowiedział się Rabiej. Pytany, czy on lub Trzaskowski stawią się na tej rozprawie, odpowiedział, że nie widzi powodu, aby uczestniczyć w kampanii wyborczego polityków startujących z list PiS do Parlamentu Europejskiego. Zaznaczył, że na rozprawie będą obecni pełnomocnicy miasta, którzy dokładnie przedstawią, co stoi na przeszkodzie, by miasto mogło wypłacić odszkodowania.

Od maja ubiegłego roku komisja weryfikacja przyznaje odszkodowania i zadośćuczynienia lokatorom ze zreprywatyzowanych kamienic. Stołeczny ratusz twierdzi jednak, że nie może wypłacać tych świadczeń. Miasto argumentuje, że zasady przyznawania odszkodowań są niejasne, a decyzja odszkodowawcza jest uzależniona od uprawomocnienia decyzji komisji weryfikacyjnej odnoszącej się do danej nieruchomości.

PAP/mp/ran