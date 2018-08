"Komisja powstała po to, żeby Jaki mógł wystartować w wyborach"

Informacje

Patryk Jaki jest strasznym zagrożeniem dla Warszawy - stwierdził w "Faktach po Faktach" Andrzej Rozenek, kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej na prezydenta Warszawy. Jacek Wojciechowicz, kandydat "Akcji Warszawa" podkreślał z kolei, że "budowa metra to nie jest tylko kwestia pieniędzy".

Gośćmi Piotra Marciniaka w sobotnich "Faktach po Faktach" w TVN24 byli kandydaci na prezydenta Warszawy: były wiceprezydent Jacek Wojciechowicz, kandydat "Akcji Warszawa" oraz wystawiony przez SLD Andrzej Rozenek.

"Kampania dosyć niepoważna"

- Znamy budżet Warszawy i wiemy ile on wynosi i zdajemy sobie sprawę, ile można w Warszawie zrobić i za jakie pieniądze - stwierdził kandydat SLD.

Z kolei Jacek Wojciechowicz zaznaczył, nawiązując do wyborczych obietnic Jakiego i Trzaskowskiego, że "budowa metra to nie jest tylko kwestia pieniędzy".

- Do 2022 roku będziemy płacili za drugą linię metra, żeby ją skończyć, a do 2025 roku mamy rozpisane inwestycje jak chociażby obwodnica Śródmiejska i inne. I tam też nie ma pieniędzy. W najlepszym wypadku do końca drugiej kadencji, czyli za lat dziesięć lat od tych wyborów, można mówić o rozpoczęciu, ewentualnym zakończeniu budowy trzeciej linii metra. I to jest wszystko, na co w tym momencie Warszawę stać - ocenił Jacek Wojciechowicz.

"Jestem słabym specjalistą"

Jacek Wojciechowicz pytany o dziką reprywatyzację w stolicy odparł, że w ratuszu "zajmował się inwestycjami, EURO 2012, architekturą". - Nie zajmowałem się ani jednego dnia reprywatyzacją, jestem słabym specjalistą - zaznaczył.

Zdaniem Wojciechowicza reprywatyzację powinny "wyjaśniać organy do tego uprawnione". - Prezydent nie ma do końca takich możliwości, żeby każdego dyrektora, czy wicedyrektora w godzinach popołudniowych w jakiś sposób śledzić - mówił.

Wojciechowicz przekonywał, że "komisja Jakiego jeszcze bardziej zagmatwała sytuację" reprywatyzacji. - Jeśli były kryminalne przypadki, nie ma o czym dyskutować, są do tego odpowiednie organy - stwierdził.

Jednak według Andrzeja Rozenka "doszło do bardzo poważnych naruszeń prawa, doszło również do sytuacji, o których możemy mówić, że są mocno kryminalne".

- Jeżeli ktoś został spalony w Lesie Kabackim tylko dlatego, że bronił praw lokatorskich, to my wiemy, że te sprawy powinna wyjaśnić prokuratura - stwierdził kandydat SLD odnosząc się do śmierci Jolanty Brzeskiej. - Odpowiedzialność polityczna spada na tych, którzy rządzili miastem - podkreślił Rozenek

Według niego Patryk Jaki powołał komisję do spraw reprywatyzacji "po to, żeby wystartować w wyborach na prezydenta Warszawy, a nie po to żeby cokolwiek wyjaśnić".

"Zatrzymać PiS"

Jacek Wojciechowicz stwierdził, że "chce zatrzymać PiS i wyrwać Warszawę układom partyjnym".

- Warszawa zasługuje na normalne rządzenie, a nie na tabuny partyjnych działaczy, którzy żyją kosztem Warszawy - zaznaczył.

Obaj kandydaci zaznaczyli na koniec, że najważniejsze dla nich jest, aby wyborów nie wygrał Patryk Jaki.

