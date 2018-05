Komisja o Szarej: adwokat chce wykluczyć Jakiego i Rabieja

Informacje

Komisja Patryka Jakiego sprawdza reprywatyzację działki przy Szarej, zwróconej w 2010 roku między innymi Maciejowi M. Jako świadków wezwano cztery osoby, w tym aktywistkę i byłego burmistrza Wojciecha Bartelskiego. Posiedzenie relacjonujemy na naszym portalu.

10.00 Patryk Jaki otworzył posiedzenie komisji. Rozpoczął tradycyjnie od sprawdzenia listy obecności wezwanych stron i świadków.

- Za stronę miasta stołecznego Warszawy nie stawił się nikt. Natomiast w imieniu beneficjentów jest pan mecenas Marek Gromelski - poinformował Jaki.

10.05 Mecenas Gromelski już na wstępie złożył wniosek formalny o wykluczenie przewodniczącego Jakiego oraz członka komisji Pawła Rabieja (Nowoczesna) z posiedzenia. - Złożenie tego wniosku nie jest kwestią braku zaufania, jest efektem sytuacji, jaka wytworzyła się w życiu publicznym. Obaj panowie złożyli deklarację publiczną co do tego, że będą kandydatami na stanowisko samorządowe prezydenta Warszawy. Zachodzi wątpliwość, czy obaj panowie będą funkcjonowali w sposób obiektywny w swojej działalności - argumentował Gromelski.

Jaki poddał wniosek pod dyskusję i głosowanie. Jednocześnie wyłączył się z prowadzenia posiedzenia przekazując prowadzenie Bartłomiejowi Opalińskiemu (PSL).

- Oba wnioski powinny być oddalone. Nie ma przesłanek, że zachodzą obawy co do bezstronności pana przewodniczącego i pana Pawła Rabieja - oświadczył Sebastian Kaleta. W podobnym tonie wypowiedział się Łukasz Kondratko (PiS) i Bartłomiej Opaliński. - To są dopiero przedbiegi kampanii wyborczej, ani jedna ani druga strona nie zostały wybrane na żadne stanowisko - wskazał Opaliński.

Jedynie Adam Zieliński (członek komisji z ramienia Kukiz’15) poprosił obu polityków (Jakiego i Rabieja), by odnieśli się do całej sytuacji.

- W ogóle mnie nie dziwi, że przedstawiciele handlarzy roszczeń chcą nas wyłączyć z posiedzenia - stwierdził Patryk Jaki.

Z kolei Paweł Rabiej powiedział, że "ustawa o komisji obliguje jej członków do zachowania bezstronności". - Od początku zasiadania w komisji podkreślałem, że bezstronność jest wymogiem komisji, ze względu na dobro rozpatrywanych spraw. W moim przekonaniu ta bezstronność jest dochowywana. Ja staram się, by moje wszelkie decyzje były bezstronne - mówił.

Ostatecznie, drogą głosowania, oba wnioski zostały odrzucone przez komisję.

10.18. Na posiedzeniu komisji pojawili się (spóźnieni) przedstawiciele urzędu miasta stołecznego Warszawy - mecenas Zofia Gajewska oraz mecenas Bartosz Przeciechowski.

10.20 Rozpoczęło się przesłuchanie pierwszego świadka - Aleksandry Jaworskiej-Surmy, aktywistki z Miasto Jest Nasze.

Społeczniczka wskazała, że mieszkańcy zaczęli interesować się reprywatyzacją Szarej w momencie, kiedy zaczęto "odkrawać część przedszkola". - Dowiedziałam się o sprawie z TVN. Dziennikarz poszedł do burmistrza i zapytał, jak to jest możliwe, że odkrawany jest fragment budynku - wspomniała Jaworska-Surma.

Wskazała, że mieszkańcy próbowali badać sprawę na własną rękę i zainteresować ją różne instytucje, w tym Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Nie byli jednak stroną postępowania, więc nie mieli zbyt wielu możliwości.

Emocje wokół problemu zaczęły rosnąć, kiedy ogrodzono fragment parku. - Wtedy pojawiła się plotka, że z tą reprywatyzacją jest coś nie tak - mówiła.

- Na uwagę zasługuje fakt, jak przebiegał handel roszczeniami. Jedna z osób, która występuje na samym początku łańcucha to pan mecenas Robert N., On kupił roszczenia, a potem je odsprzedawał - opisywała dalej.

Aktywistka mówiła też, że uwagę mieszkańców zwrócili prawowici, dawni właściciele nieruchomości. - To był przedwojenny bankier Andrzej Rodwan i jego dwie siostry. Jedna z nich była obywatelką Włoch, druga wyjechała do Stanów Zjednoczonych. W 1946 już miała obywatelstwo amerykańskie. Więc w chwili składania wniosku zwrotowego obu pan na pewno nie było w Polsce - stwierdziła wskazując, że nie zachowano (koniecznej do zwrotu) przesłanki posiadania.

- BGN [Biuro Gospodarki Nieruchomościami - red.] w trakcie postepowania wpadł na to, że jedna trzecia działki podlegała indeminizacji. Uznali, że nie mogą oddać całości, ale dwie trzecie - wskazała.

Jaworska-Surma długo mówiła też o planie i studium zagospodarowania przestrzennego. Studium było gotowe - zakładało w tym miejscu park. Natomiast plan był w trakcie przygotowywania.

Jak wskazała dalej, nowy właściciel działki (Marek M.) planował tam budowę apartamentowców. Nie było to możliwe (bo studium zakładało park). - Pan M. złożył do Rady Warszawy wniosek o zmianę studium. Rada mu nie odpowiedziała, pan M. poszedł więc do sadu. (…) Sąd też powiedział, że nie widzi ku temu podstaw. Teren cały czas był parkiem i nie ma powodu by zmieniać jego przeznaczenie - wspominała aktywistka. - Panu M. pozostało więc ubieganie się o jak najszybsze wydanie warunków zabudowy - mówiła świadek.

Wspomniała też, że spotkała się z panem M. w parku. - Powiedział mi: "wiem, kim pani jest; wiem, że wy się tu zorganizowaliście w grupie. Mam detektywa i mam was zmapowanych" - mówiła.

Jaworska-Surma długo opowiadała również o spotkaniach (dotyczących Szarej) z burmistrzem dzielnicy, którym wtedy był Wojciech Bartelski. Jak wskazała, mieszkańcy szukali wśród urzędników dzielnicy sprzymierzeńców do zachowania na Solcu zieleni. - Jednak mieliśmy wrażenie, że rozmawiamy z adwokatem dewelopera, a nie burmistrzem - powiedziała.

- Świadek ustaliła wiele faktów wskazujących na naruszenie prawa. Dlaczego nie mogli ustalić tego urzędnicy - zapytał Jaworską-Surmę przewodniczący Jaki. - W dzielnicy Śródmieście, takie miałam wrażenie, wszyscy byli przekonani, że pan M. ma rację i wszystko wygra - odpowiedziała zeznająca.

11.00 Po Patryku Jakim głos zabrał Łukasz Kondratko, członek komisji z ramienia PiS. Chciał wiedzieć, dlaczego Rada Warszawy wciąż nie uchwaliła planu zagospodarowania dla Powiśla Południowego (na terenie którego znajduje się działka przy Szarej), choć uchwała o przystąpieniu do planu została przyjęta już w 2010 roku.

- Tyle lat mówi się o tym planie, jest bardzo potrzebny. Został wyłożony, zebrano uwagi, których rozpatrywanie trwało chyba dwa lata. W ubiegłym roku ponownie został wyłożony i znów zebrano uwagi - odpowiedziała Jaworska-Surma. Podkreślała, że plan zakładał przy Szarej zieleń, dlatego mieszkańcom i radnym zależało na szybkim jego uchwaleniu, by zapobiec zabudowaniu tego terenu.

- Niestety do dziś plan leży, a "wuzetki" się wydają - przyznała. "Wuzetki" to inaczej decyzje o warunkach zabudowy otwierające możliwość ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Aktywistka przypomniała, że toczące się postępowanie o wydanie "wuzetki" może być - zgodnie z prawem - zawieszone przez urząd dzielnicy (który taką decyzję wydaje) na maksymalnie dziewięć miesięcy. Mieszkańcy - jak mówiła Jaworska-Surma - prosili burmistrza Bartelskiego, by skorzystał z tej możliwości ze względu na toczące się w Biurze Architektury prace nad planem. - Burmistrz mówił, że to nie ma sensu, że planu i tak nie będzie - powiedziała.

11.12 Do głosu próbowali dojść pełnomocnicy właścicieli (w tym Macieja M.) - mecenas Gromelski i mecenas Robaczewska. - Chcemy przedstawić proces wydawania decyzji - mówili. Przewodniczący komisji nie wyraził na to zgody. Upomniał adwokatów i ostrzegł, że jeżeli "będą włączać mikrofon bez pozwolenia, zostaną wykluczeni z posiedzenia".

11.20 Pytania - po Łukaszu Kondratko - zaczął zadawać wiceprzewodniczący Sebastian Kaleta. Chciał wiedzieć m.in. czy wątpliwości mieszkańców w sprawie reprywatyzacji Szarej były sprawdzane przez urzędników. Jaworska-Surma potwierdziła, że sprawie przyglądało się miejskie Biuro Kontroli. Jak wskazała świadek, w wyniku kontroli urzędnicy zwrócili uwagę na kilka kwestii (m.in. włoskie obywatelstwo jednej z dawnych współwłaścicielek i zły podział działek), ale "do sprawy zwrotu nikt potem nie wrócił, nikt tego nie odkręcił".

Kaleta pogratulował też aktywistce ciężkiej pracy w zdobywaniu dokumentów i drążeniu sprawy. Dzięki temu - jak wskazał - komisja miała trochę ułatwione zadanie.

