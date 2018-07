Informacje

Członkowie komisji tłumaczą decyzję fot. Rafał Guz / PAP

"Rażąco niezgodne z interesem społecznym"

Wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta podkreślił, że "od jutra" mieszkańcy kamienic przy ulicy Lutosławskiego i Jagiellońskiej mogą składać wnioski o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za wyrządzone krzywdy wskutek reprywatyzacji. Przypomniał, że mieszkańcy na składanie wniosków mają 30 dni.

Informacje "Odbierano godność" kontra "jesteśmy nękani" Komisja reprywatyzacyjna wzięła pod lupę budynek przy Lutosławskiego 9. Sprawdzała, czy były nieprawidłowości przy zwrocie i czy dochodziło do... WIĘCEJ »

Informacje Reprywatyzacja kamienicy na Woli uchylona. Miasto ma przejąć budynek Komisja weryfikacyjna uchyliła w czwartek zwrot kamienicy przy Dahlbergha 5, której właścicielami byli między innymi znany handlarz roszczeniami Marek... WIĘCEJ »

Komisja weryfikacyjna zdecydowała w poniedziałek, że decyzja w sprawie zwrotu nieruchomości przypowinna być ponownie rozpatrzona przez prezydenta Warszawy. Ponadto - dodał Patryk Jaki - komisja nakazuje przejęcie miastu w zarząd nieruchomość.Według przewodniczącego, w toku postępowania administracyjnego prowadzonego przez prezydenta Warszawy na wniosek dawnych współwłaścicieli nieruchomości przy Lutosławskiego wystąpił szereg nieprawidłowości. Wskazał w tym kontekście, że nie została sprawdzona przesłanka posiadania gruntu.W ocenie komisji, wydane przez prezydenta stolicy decyzje reprywatyzacyjne z 2012 i 2013 r. były rażąco niezgodne z interesem społecznym. Jak wskazał przewodniczący, sytuacja lokatorów po reprywatyzacji uległa radykalnemu pogorszeniu m.in. poprzez wywieranie na nich presji i nacisku, co miało doprowadzić do dobrowolnego opuszczenia lokali mieszkalnych.

- W wyniku przejęcia zarządu nieruchomością przez miasto stołeczne Warszawa będzie ono władne uregulować kwestie czynszu lub statusu lokali komunalnych. Dlatego decyzja komisji zabezpiecza również interes lokatorów - stwierdził Jaki.

Ze zgromadzonego przez komisję weryfikacyjną materiału w sprawie Lutosławskiego 9 wynika, że kamienica została zburzona na skutek działań wojennych, a po wojnie odbudowano ją ze środków publicznych. Obecna właścicielka jest w sporze z miastem, które domaga się od niej 2,6 mln zł za odbudowę budynku; właścicielka oczekuje z kolei, by to miasto zapłaciło jej 5 milionów zł za bezumowne korzystanie i 4,5 mln zł za sprzedane lokale.

"Nieodwracalne skutki prawne"

Przedstawiając rozstrzygnięcie komisji w sprawie Jagiellońskiej 27 Jaki podkreślił, że decyzja zwrotowa dotycząca tej nieruchomości z 24 maja 2007 r. została wydana z naruszeniem prawa.- W ocenie komisji decyzja prezydenta Warszawy jako wydana z naruszeniem przepisów zasługuje na uchylenie, jednak z uwagi na wystąpienie w sprawie nieodwracalnych skutków prawnych w postaci przeniesienia własności nieruchomości na osobę trzecią, nie było to możliwe - podkreślił Jaki.Dodał, że komisja ustaliła, że przy wydaniu decyzji 24 maja 2007 r. prezydent Warszawy nie ustalił, czy pierwotni właściciele nieruchomości byli w posiadaniu wskazanego budynku.

Sprawa reprywatyzacji nieruchomości przy Jagiellońskiej 27 nie była rozpatrywana na posiedzeniu jawnym. Informacje, które posiada komisja - o czym mówił Jaki - wskazują, że po reprywatyzacji w kamienicy podnoszone były czynsze, budynek był zaniedbywany oraz dochodziło do licznych pożarów, które mogły wynikać z celowego podpalenia. W ocenie komisji decyzja reprywatyzacyjna z 2007 r. doprowadziła w związku z tym "do skutków rażąco sprzecznych z interesem społecznym".



- W całym okresie po wydaniu decyzji reprywatyzacyjnej lokatorzy bezskutecznie szukali pomocy u prezydenta Warszawy, również w Samorządowym Kolegium Odwoławczym, prokuraturze, czy nawet Najwyższej Izbie Kontroli. Ostatecznie, w drodze sądowej eksmisji kamienica została oczyszczona z lokatorów, obecnie jest rewitalizowana pod luksusowe apartamenty - dodał przewodniczący komisji.



- Mamy do czynienia z nieprawdopodobnie brutalnym traktowaniem lokatorów w jednej i drugiej kamienicy - powiedział Jaki po ogłoszeniu decyzji w obu sprawach.



Poinformował, że na mocy poniedziałkowych decyzji, komisja podjęła dwie kolejne decyzje. - Wszczynamy postępowanie o kary za tak zwane czyszczenie kamienic - zapowiedział.



Przypomniał, że komisja może z tego tytułu nałożyć karę w wysokości do miliona złotych. - W przypadku jednej i drugiej nieruchomości (przy Lutosławskiego i Jagiellońskiej - przyp. PAP) takie czynności zostały wszczęte - podsumował Jaki.

TAK WYGLĄDAŁO POSIEDZENIE KOMISJI W SPRAWIE LUTOSŁAWSKIEGO 9:

PAP/ran/b