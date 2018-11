Informacje

Komisja unieważniła zwroty kolejnych nieruchomości fot. PAP/Piotr Nowak



Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzje o zwrotach nieruchomości przy Wilczej i Skorupki. Ponadto stwierdziła nieważność decyzji w sprawie nieruchomości przy alei Niepodległości 151. Przewodniczący komisji zapowiedział także, że niebawem przesłuchany zostanie Robert N.

Na wtorkowym posiedzeniu niejawnym komisja weryfikacyjna zajęła się sprawami zwrotów nieruchomości położonych na rogu Wilczej i Skorupki oraz alei Niepodległości 151. W obu przypadkach nie było posiedzenia jawnego, na którym przesłuchiwani byliby świadkowie i strony reprywatyzacji.

Jak ogłosił po posiedzeniu niejawnym przewodniczący komisji Patryk Jaki, w sprawie tych nieruchomości decyzje władz Warszawy zostały wydane z naruszeniem prawa, między innymi złożenie wniosku nastąpiło po terminie i poprzez niezbadanie przez miasto przesłanki posiadania. Decyzje zostały podjęte jednogłośnie.

Komisja przesłucha Roberta N.

Podczas konferencji prasowej po ogłoszeniu decyzji w sprawie kolejnych nieruchomości przewodniczący komisji weryfikacyjnej został zapytany o dalsze plany prac komisji dotyczące przesłuchań świadków. Powiedział, że "w najbliższym czasie przesłucha jednego z ważniejszych świadków - pana Roberta N" - mecenasa, który pojawia się w szeregu spraw reprywatyzacyjnych, m.in. przy zwrocie dawnej Chmielnej 70. Dodał, że w środę odbędzie się konferencja prasowa, na której zostanie podana data przesłuchania. - To na pewno będzie najważniejsze do tej pory przesłuchanie komisji - podkreślił Jaki.

Dopytywany, kiedy zostanie przesłuchany były wiceszef Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakub R., który w ratuszu zajmował się zwrotami nieruchomości, Jaki odpowiedział: "myślę, że na początku przyszłego roku".

Ma działać do końca kadencji

Na pytanie, do kiedy będzie działać komisja weryfikacyjna, Jaki odparł, że na pewno komisja będzie działać do końca kadencji. - Co w kolejnej kadencji, to oczywiście będzie w największej części zależało od decyzji wyborców. Dlatego na pewno pod koniec tej kadencji dokonamy jakiegoś podsumowania prac komisji i wtedy zobaczymy, co zdecyduje nowy parlament - powiedział Jaki.

Komisja weryfikacyjna od czerwca ub. roku bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.

W tvnwarszawa.pl informowaliśmy o sprawie Roberta N.:

Podziel się: Bądź na bieżąco:









PAP/kr/b