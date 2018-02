Informacje

Czwartkowe posiedzenie dotyczy budynku przy Lutosławskiego 9. Rozpoczęło się o godzinie 10.

10.06 Patryk Jaki otworzył posiedzenie.

10.15 Pełnomocnik Izabeli Wierzbickiej, która odziedziczyła budynek, zaproponował mediacje. – Sytuacja jest bardzo nietypowa, to nie jest klasyczny spór dotyczące reprywatyzacji. Mamy do czynienia ze sporami sąsiedzkimi. Izabela Wierzbicka nie jest nabywcą roszczeń, jest bezpośrednim spadkobiercą, zna ten dom od dzieciństwa – powiedział pełnomocnik.





Patryk Jaki odpowiedział, że będzie czas na tego typu wypowiedzi pod koniec posiedzenia i podkreślił, że na razie komisja nie wydała żadnej decyzji w tej sprawie.

10.47 Jako świadek została wezwana Alina Kołodziejczyk. Przy Lutosławskiego mieszkała od 2002 roku, przez 14 lat. Mówiła, że w 2014 roku został przeprowadzony kapitalny remont. - Wymieniono okna, drzwi, remont dachu, doprowadzone cierpła woda, zrobiona cała elektryczność z czujnikami. Skończono remontować w styczniu, a pani Wierzbicka otrzymała nieruchomość w marcu. Taki prezent zrobiło miasto właścicielce. Właścicielka powiedziała, że nie będzie podwyżek, czy eksmisji, tak było przez pierwsze trzy miesiące. Później dostaliśmy pismo, że umowa jest nieważna, którą zawarliśmy z urzędem. Pani Wierzbicka mi ubliżała, że buntuję lokatorów. Nowej umowy nie podpisaliśmy. Pani Ikonowicz pomogła mi napisać pismo do sądu - opowiadała Kołodziejczyk.

Powiedziała, że płaciła ponad 300 złotych, a później czynsz podniesiono na około 1000 złotych. Sprawa trafiła do sądu. - Pani Wierzbicka powiedziała, że daruje mi to co dotychczas, żebym tylko wycofała sprawę z sądu. Sprawa się zakończyła - wyjaśniła.

Opisała historię jednego z lokatorów - pana Dariusza. Relacjonowała, że 24 października 2014 była próba usunięcia go z lokalu, wezwana została policja i funkcjonariusze wywieźli mężczyznę. Jak mówiła, właścicielka zmieniła zamek, a policja doradziła panu Dariuszowi, żeby on też tak zrobił. - Zaczęła się wojna - jak on zmienił, to państwo znów zmienili. No i pobili go, i wyrzucili. Była wersja na Marymoncie, że zmarł, ale żyje. Jakoś tak się ma - podkreśliła zeznająca przed komisją.

Opisała też historię lokatora z parteru – pana Marka. Podkreśliła, że był spokojny. - Ci państwo robili z nim jakąś wojnę. To co wiem od niego – przychodzili co miesiąc, zabierali mu emeryturę i zostawili 100 złotych - pani Wierzbicka i jej córka - mówiła.

Przekonywała też, że sama miała "masę telefonów z pogróżkami od państwa Wierzbickich". Podkreśliła, że nie zgłaszała sprawy policji, ale robili to inni. Z jej wiedzy wynika, że "policja nic nie robiła".

Adam Zieliński, członek komisji z ramienia Kukiz ‘15, dopytywał o nową umowę z właścicielką. Kołodziejczyk podkreśliła, że w uzasadnieniu podwyżki była między innymi obecność w domu kuwety dla kota.

- Pani Wierzbicka była policją, komornikiem – wszystkim – zaznaczyła lokatorka.

Lokatorka Alina Kołodziejczyk fot. Rafał Guz / PAP

11.40 Michał Głoszyński, pełnomocnik Izabeli Wierzbickiej pytał, jak życie lokatorki wyglądało przed decyzją i po decyzji o zmianie lokalu.

- Mieszkam w nowym budynku (przy Powązkowskiej – red.), wszyscy lokatorzy są bardzo mili, wszyscy mówią sobie dzień dobry, jest czysto, jest sprzątane. Mam większe mieszkanie o metr, płacę ponad 300 złotych. Czynsz dofinansowuje miasto - powiedziała Kołodziejczyk.

Mecenas pytał też, czy po jednym ze zdarzeń złożyła skargę do pracodawcy pana Wierzbickiego. Potwierdziła to, ale nie potrafiła powiedzieć, jaka była dokładna odpowiedź. Zaznaczyła, że została przeproszona.

- Mówiła pani o podwyżce. Powiedziała pani, że jak dowiedziała się pani, że będzie "oddane nowym właścicielom", to od razu starała się o nowe mieszkanie - zaznaczył. Lokatorka potwierdziła, że otrzymała z urzędu dzielnicy informację, że otrzyma nowe mieszkanie, gdy dostanie podwyżkę lub wypowiedzenie. - Złożyłam w lutym podanie, a odpowiedź dostałam gdzieś za pół roku – wyjaśniła.

- Czy kiedykolwiek zwracała się pani do pani Wierznickiej w jakikolwiek sposób, żeby ustanowiła podwyżkę? Czy prosiła pani o podwyżkę pośrednio lub bezpośrednio? – pytał dalej

- Nie pamiętam – odpowiedziała lokatorka.

Mecenas powołał się też na pismo, które miała według niego napisać lokatorka. "Jedno, co mogę zrobić, to serdecznie przeprosić, za wszystko, co w pani odczuciu były nietaktem z mojej strony, jak również pani córkę. Wdziałam w jakim stanie były mieszkania w ADM-ie” - brzmiał wpis. Potwierdziła, że to jej charakter pisma oraz jej podpis i potwierdziła, że to napisała.

- Dlaczego pani wcześniej zeznała pod przysięga, że nie było żadnych gestów pojednania z pani strony? – dopytywał.

- Nie pamiętałam, po prostu. Jakby miał pan 80 lat, to pamiętałby pan wszystko – odpowiedziała.

Świadek powiedziała, że się źle czuje i że jest chorym człowiekiem. Zarządzono przerwę.

11.55 Pełnomocnik urzędu miasta pytała, czy lokatorka wie, kto przeprowadził remont budynku przy Lutosławskiego. - Nie wiem, kto przeprowadzał remont. Wspólnota z sześciu lokali miałaby pieniądze na taki remont? – mówiła Kołodziejczyk.

- Ja mam informację, że remont w latach 2009-13 i partycypację w kosztach remontu miasta to jest sto tysięcy – odpowiedziała pełnomocnik.

12.19 Przed komisją zeznaje kolejny świadek - Katarzyna Golup, lokatorka kamienicy. Opowiadała między innymi, że podwyżka była tak wysoka, że musiałaby wydać na nią swój cały dochód. Wyjaśniała, że sprawę skierowała do sądu i wygrała. Mówiła, że właścicielka wskazywała, żeby podpisać umowę ze wsteczną datą.

- Gdy odmówiłam przyjęcia umowy, ze strony pani Wierzbickiej zaczęły się nękania. Nie podobało jej się, że lokatorzy sobie nawzajem pomagają. Zaczęła mnie poniżać. Pytać natarczywie, kiedy opuszczę to mieszkanie, zaczęła mnie obrażać, kiedy te szczury pójdą stąd – mówiła Golup.

Przekonywała, że miała problem z wejściem do kamienicy. - Wyśmiewano się, mówiono, że idzie ta z grubą d… Prosiłam panią Wierzbicką, że skoro ja jej nie ubliżam, to ją proszę o to samo - relacjonował lokatorka.

- Kiedy przyszedł maj 2015 roku, ja mieszkałam po sąsiedzku z panem Markiem. Tego dnia około godziny 19 zobaczyłam pana Marka, który usilnie stara się wejść do swojego mieszkania, wyszłam na korytarz ponieważ nasze mieszkania mieściły się w naszym zaułku. Powiedziałem panu panu Markowi, że chyba nie wejdzie, bo drzwi są zamknięte. Wcześniej nie wiedziałam, że był pobity i miał zabrane klucze – relacjonowała Golup.

Zaznaczyła też, że leki pana Marka wyciągała ze śmietnika, gdzie trafiły. – Obserwowała całe wydarzenie córka pani Wierzbickiej i poprosiła funkcjonariuszy, żeby odeszli z nią na drugą stronę ulicy. Po chwili funkcjonariusze wrócili. Funkcjonariusz stwierdził, że nic nie mogą zrobić, bo wobec pana Marka jest prowadzona sprawa o eksmisję – zeznawała.



Podkreślała też, że bała się o bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci.

Lokatorka przed komisją fot. Rafał Guz / PAP

12.25 - Pani Wierzbicka często podkreślała, że wszystko co jest w tej kamienicy, jest jej. Żyliśmy na skraju wytrzymałości - relacjonowała Golup.

Dodała też, że właścicielka mówiła o panu Marku, że "to gorzej jak zwierzę". - Pomału odbierano nam godność człowieka - mówiła mocno poddenerwowana.

Wtedy Patryk Jaki zarządził przerwę.

Dzikie eksmisje?

"Ze zgromadzonego przez Komisję Weryfikacyjną materiału w sprawie ul. Lutosławskiego wynika, że kamienica została zburzona w trakcie działań wojennych. Po wojnie została odbudowana i ulepszona ze środków publicznych. Miasto stołeczne Warszawa oddało ją wskutek decyzji reprywatyzacyjnej, pomimo braku zwrotu nakładów przez beneficjentkę. Według dokumentów rokowania zakończyły się niepowodzeniem. Miasto przed wydaniem decyzji nie zbadało także kwestii posiadania przez dawnych właścicieli" – wyjaśnia Oliwer Kubicki, rzecznik komisji.

Powołuje się również na informację od lokatorów. Według nich właścicielka budynku jest w ciągłym kontakcie z częścią mieszkańców. Miało dojść do dwóch "dzikich eksmisji" bez wyroku sądu, a "jeden z mieszkańców, który po reprywatyzacji został usunięty z zajmowanego lokalu, stał się bezdomny, po pewnym czasie zmarł".

Jako świadkowie zostali wezwani lokatorzy, Krzysztof Wawrzyński, dzielnicowy uczestniczący w interwencjach na terenie nieruchomości, Piotr Wierzbicki - mąż właścicielki kamienicy, Bogusława Dąbrowska-Rogacka, radca prawny urzędu miasta, Mariola Wojdyna, referent w postępowaniu reprywatyzacyjnym przed prezydentem Warszawy, a także Krzysztof Bugla, burmistrz Żoliborza.

1/5 Budynek przy Lutosławskiego 9 fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 2/5 Budynek przy Lutosławskiego 9 fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 3/5 Budynek przy Lutosławskiego 9 fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 4/5 Budynek przy Lutosławskiego 9 fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 5/5 Budynek przy Lutosławskiego 9 fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl









Podziel się: Bądź na bieżąco:









ran/b/mśzdjęcie główne: Rafał Guz/PAP