Komendant chciał surowych kar dla kierowców. Zajęli się nim przełożeni

Sprawę nagłośnił na swoim koncie na Facebooku Patryk Tomaszewski, który zajmuje się kontrolą działań policji.

"Nie stosować pouczeń"

"Komendant Marcin Kotulski z Komendy Powiatowej Policji w Puławach oficjalnie zakazuje stosowania pouczeń, zamiast tego nakazuje pisać mandaty – napisał 15 kwietnia.

I umieścił skan pisma podpisanego przez komendanta. To "plan wzmożonych działań prewencyjno-kontrolnych na drogach powiatu puławskiego". Napisano w nim, że głównym celem jest "egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości na drogach krajowych".

Dalej są zalecenia, by "wobec sprawców tych wykroczeń nie stosować pouczeń jedynie postępowania mandatowe lub wnioskowe". Tomaszewski skrytykował komendanta za takie wytyczne.

Wywołało to burzę w policji. Jak podaje portal brd24.pl, wobec komendanta Marcin Kotulskiego i naczelnika wydziału drogowego wszczęte zostały postępowanie dyscyplinarne. Portal przypomina, że według statystyk Komendy Głównej Policji, przekraczanie prędkości jest drugą najczęstszą w Polsce przyczyną wypadków. Skąd zatem taka decyzja?

"Na podstawie zaangażowania"

- Policjanci muszą być oceniani przez swoich przełożonych na podstawie swojego zaangażowania, które przekłada się na bezpieczeństwo. Niedopuszczalna jest ocena pracy mundurowych, która opierałaby się na liczbie wystawionych mandatów, czy zatrzymanych praw jazdy. Nie ma i nie może być sytuacji, w której przełożony nakazuje, czy też ustala limit mandatów – poinformowała brd24.pl Renata Laszczka-Rusek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.



I dodała, że w każdym przypadku, to funkcjonariusz powinien decydować, co do zastosowanego środka prawnego. Dodała również, że zadaniem policji jest adekwatne reagowanie na zagrożenie zagrożenia. - Wszyscy oczekujemy od policjantów by wykonywali swoje czynności służbowe zgodnie z obowiązującymi procedurami, zasadami etyki, z należytą rzetelnością i odpowiedzialnością - stwierdziła w rozmowie z portalem rzeczniczka.

